Kılıçdaroğlu ‘128 milyar dolar’ın peşini bırakmıyor: Ne zaman, kime, kaça satıldı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun ‘kayıp’ 128 milyar dolarla ilgili açıklamalarından ‘tatmin olmadığını’ belirterek, “Dövizi hangi tarihte sattı, kaça sattı, kimlere sattı” diye sordu.

Fotoğraf: AA

CHP, eski Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak’ın görev döneminde Merkez Bankası’ndan 128 milyar dolar satıldığını belirterek, paranın akıbetini sorduğu bir kampanya başlatmıştı. Birçok ilde CHP’nin “128 milyar dolar nerede?” yazılı afişleri ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçu gerekçesiyle indirilmişti.

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MB başkanı da dün “128 milyar dolar nerede” sorusunu yanıtlamaya çalışmış, Hazine’yle imzalanan bir protokol kapsamında rezervden döviz satıldığını belirtse de satış işlemlerine ilişkin kamuoyunu tatmin edici detay verememişti.

Cumhuriyet’ten İpek Özbey’e konuşan Kılıçdaroğlu, MB başkanının bu açıklamaları çok önceden yapması gerektiğini ifade etti.

CHP lideri şunları kaydetti: “2016’dan beri bu konuda hiçbir açıklama yapılmıyor. Üstelik defalarca soruldu. En baştan itibaren bizim istediğimiz, Merkez Bankası dövizi hangi tarihte sattı, kaça sattı, kimlere sattı, bunları açıklaması. Yüzeysel yapılan bir açıklama toplumu tatmin etmez. Dolayısıyla biz hâlâ 128 milyar doların kimlere, hangi kur üzerinden satıldığını öğrenmek istiyoruz. Çünkü o para, bir kişinin kendi kişisel parası değil. O para, doğrudan doğruya halkın parası. 83 milyonun parasıdır ve dolayısıyla 83 milyonun da bu paranın akıbetini öğrenme hakkı vardır.”

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Kılıçdaroğlu, pankartların indirilmesi konusunda da şunları söyledi: “Hiçbir darbe döneminde karşılaşmadığımız bir durumla karşı karşıyayız. Askeri darbe döneminde olmayanı sivil darbe döneminde yaşıyoruz. 128 milyarın nerede olduğunun gizlenmesinin nedeni, Merkez Bankası’nın soyulmasını halkın gözünden kaçırmak istemeleri.”