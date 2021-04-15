AKP’li Ünal, ‘128 milyar dolar nerede’ sorusu karşısında fena çuvalladı

AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal “128 milyar dolar nerede” sorusuna, “128 milyar lira nerede” diye yanıt verdi, hatasını anlayınca da yanıtını ortadan kaldırdı.

Fotoğraf: AA

CHP, eski Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak’ın görev döneminde Merkez Bankası’ndan 128 milyar dolar satıldığını belirterek, paranın akıbetini sorduğu bir kampanya başlatmıştı. Birçok ilde CHP’nin “128 milyar dolar nerede?” yazılı afişleri ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçu gerekçesiyle indirilmişti.

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Ünal, ilk Twitter paylaşımında “128 milyar TL nerede” diye soranlara gelsin yazarak sosyal destek programlarına 60 milyar lira harcandığını gösteren birtakım belge paylaştı. Yani hem soruyu eksik ve yanlış anladı, hem de hesabın yarısını verebildi.

128 milyar 1 trilyon 30 milyar lira ediyor. Ünal’ın 60 milyar liralık dökümü ise sadece 7 milyar 500 milyon dolar ediyor.

AKP’li vekil daha sonra ilk paylaşımını silerek yeni bir paylaşım yaptı. Bu kez ‘128 milyar’a hiç değinmeden yine 60 milyar liralık bir döküm yaptı.