MB’nin swaplar hariç net rezervi eksi 35 milyar dolar

Merkez Bankası (MB) brüt rezervleri 2 milyar 247 milyon dolar artarak 127 milyar 691 milyon dolara yükseldi. Swaplar hariç net rezerv ise hala eksi bölgede.

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MB’nin toplam rezervleri 135,96 milyar dolarla tüm zamanların zirvesini 2013 yılının aralık ayında görmüştü.

MB tarafından yayınlanan ‘Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ne göre 12 Kasım haftasında net rezervler 3,2 milyar dolar düşüşle 28,6 milyar dolara geriledi.

Swaplar hariç net rezervler ise eksi 35 milyar dolar seviyesinde.

Rezervlere etki eden swap anlaşmalarında, iki ülke arasında arasında belirlenen tutarda bir para başka bir parayla değiştiriliyor. Değiştirilen ana paralar belirli bir süre sonunda geri veriliyor. Bu durumda MB’nin döviz rezervi kağıt üstünde artmış olsa da bu, net rezerve yansımıyor.

MB ayrıca yaklaşık 10 yıl önce başladığı TL zorunlu karşılıkların (ZK) döviz ve altın cinsi tutulabilmesine imkan tanıyan Rezerv Opsiyon Mekanizması’nı (ROM) geçen hafta sonlandırma kararı almıştı. MB eski başekonomisti Hakan Kara değişikliğin sadece brüt rezervleri yüksek gösterme adına yapıldığını, bu hamleyle iki hafta içinde brüt döviz rezervleri 128 milyar doları aşacağını söylemişti.

Ayrıca önümüzdeki dönemde Merkez Bankası’nın kağıt üzerindeki brüt rezerv artışına artan enerji fiyatlarının etkisinin yansıması bekleniyor. Türkiye’nin artan doğalgaz talebi ve fiyatlardaki yükselişe bağlı olarak BOTAŞ’ın öngörülenden fazla döviz ihtiyacını MB’den karşılamak zorunda kalmasının, özellikle aralık-mart döneminde bankanın rezervlerinde hissedilebilir bir düşüşe yol açabileceği öngörülüyüor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise bir süredir bankanın rezervlerinin tarihi rekora yeniden çıkaracağını söylüyor. Fakat eski hazine ve maliye bakanı Berat Albayrak döneminde döviz kurlarındaki hızlı yükselişlerin dengelenmesi ve kurun belli bir seviyede tutulması için kamu bankaları üzerinden döviz satışı yapılmasının Merkez Bankası rezervlerinde sert şekilde erimeye yol açtığı biliniyor. Rezervlerdeki 128 milyar dolarlık eksilme uzun süre Türkiye’nin gündeminde de kalmış bir konu.