CHP’li Öztrak: 128 milyar dolar seçim kazanmak için satıldı

CHP sözcüsü Faik Öztrak, AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş’ın 128 milyar dolarlık rezervin pandemide halkın menfaati için kullandığını söylemesine tepki gösterdi, AKP’yi seçim kazanmak için rezerv satmakla suçladı.
Eski hazine ve maliye bakanı Berat Albayrak döneminde döviz kurlarındaki hızlı yükselişlerin dengelenmesi ve kurun belli bir seviyede tutulması için kamu bankaları üzerinden döviz satışı yapılması, Merkez Bankası rezervlerinde sert şekilde erimeye yol açtığı gerekçesiyle eleştirilmişti. Rezervlerdeki 128 milyar dolarlık eksilme muhalefet partileri tarafından sorgulanmaya başlanmış ve ‘128 milyar dolar nerede‘ kampanyası başlatılmıştı.
Rezerv tartışmasında son olarak 29 Ekim’de AKP Grup Başkan Vekili Elitaş konuşmuş ve paranın pandemide halkın menfaatleri doğrultusunda harcandığını söylemişti. Elitaş ayrıca tartışmaya yeni bir bakış açısı da kazandırmış ve “O günler içerisinde belki CHP milletvekilleri de bankadan elektronik sistemle döviz alıp satmışlardır” demişti.
CHP sözcüsü Öztrak bugün Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından Elitaş’a yanıt verdi.
‘Tek cümlede bu kadar yalan büyük marifet’
AKP iktidarını seçimi kazanmak için rezerv satışı yapmakla suçlayan Öztrak’ın açıklamaları şöyle: “AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş çıktı, ‘pandemi krizi çerçevesinde bu ülkenin insanlarının menfaatine harcanmıştır’ dedi; tek bir cümleye bu kadar yalanı sığdırmak, gerçekten büyük marifet. Pandemi, 2019’da başlamadı. Merkez Bankası Başkanı, rezervlerin satış tarihini 2017’ye kadar çekti. Yani, rezervler pandemiden çok önce eritilmeye başlanmış. 2017’de ucube tek adam rejimine geçişin oylanacağı referandumu, 2018’deki cumhurbaşkanlığı seçimini ve 2019’daki yerel seçimleri kazanmak için satılmış.”
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