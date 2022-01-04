Enflasyonun da köpüğü alınacakmış

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan doların köpüğünü aldıklarını, enflasyonun da köpüğünü alacaklarını söyledi. Erdoğan’a göre ekonomide en kötü sona erdi.

Fotoğraf: Diken

Erdoğan, AKP’nin genel merkezinde düzenlenen 151. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan konuşmasında ekonomistlerin aksine en kötünün geride kaldığını savundu.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: “Döviz kurundaki dalgalanma ve fiyatlardaki yükseliş gibi hadiseleri dikenler, çakıllar olarak görüyoruz. Bunları kısa sürede geride bırakacak ve ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına dahil edeceğiz.

Açıkladığımız tedbir paketi ile köpüğü almıştık, enflasyon üzerindeki köpüğü de alarak ülkemizi bu görüntüden kurtaracağız. Yeni ekonomi programımızda istihdamı önceliklerimizin başına koyma sebebi vatandaşlarımızın işine ve aşına halel getirmemektir.

En zoru geride bıraktık. Bundan sonra hedeflerimize adım adım yaklaştığımızı gösterme vaktidir.”

Ekonomistlerin beklentileri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün resmi enflasyonu yüzde 36,08 olarak açıklamıştı. Bu aynı zamanda 2002’den beri görülen en yüksek seviye olarak da kayıtlara geçti. Bağımsız araştırma kurumları ise enflasyonu yüzde 82 olarak hesaplıyor.

Enflasyon konusunda beklentiler de Erdoğan’ın görüşlerinden farklı.

Aralık ayında yüzde 36,08’e kadar ulaşan resmi enflasyonun ocakta baz etkisiyle biraz çekilmesi olası. Ancak ekonomistler mayıs için yüzde 50’leri bulan hesaplamalar yapıyor.

Ekonomistlere göre asgari ücrete yapılan yüzde 50 zam, elektirik ücretlerine bazı tarifelerde yüzde 125’e ulaşan artış, doğalgaz ve akaryakıtta yapılan zamlar ve hepsinden önemlisi TL’nin son dönemde kayıplarının bir kısmını telafi etmesine rağmen 2021 yılını yüzde 44 değer kaybı ile tamamlaması, enflasyon için yükselişin devam edeceğinin en önemli göstergeleri.

Küresel finans kuruluşlarından Goldman Sachs da enflasyonda ilk çeyrekte yüzde 40’ın aşılacağını, yılın büyük bir bölümünde de bu seviyede kalınacağını öngörüyor.

‘Doların köpüğünün alınması’

TL, Erdoğan’ın aralıkta açıkladığı destek paketleriyle bir günde yüzde 50, bir haftadan kısa sürede ise yüzde 80’e ulaşan değer kazancı yaşadı ancak bu kazançlarının bir kısmını daha sonra geri verdi.

20 Aralık gecesi yaşanan tarihi dolar düşüşü ise halen tartışmaların odağında yer alan bir konu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati aralık ayından beri çıktığı bütün programlarda büyük düşüşte ısrarla bireysel döviz satışlarının etkili olduğunu vurguluyor ve Merkez Bankası rezervlerinin arka kapıdan satıldığını iddialarını yalanlıyor.

Ancak hem BDDK verileri hem de Merkez Bankası rakamları bireylerin döviz mevduatlarındaki çözülmenin çok küçük kaldığını gösteriyor.

Ayrıca Merkez Bankası’nın rezervlerindeki sert erime de muhalefetin arka kapıdan döviz satıldığına dair ortaya attığı iddiaları güçlendiriyor.