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Yaramazlara biraz batar!

Dolardaki düşüş haftasında Merkez Bankası rezervleri ne kadar geriledi?

Merkez Bankası (MB) net rezervlerinde 24 Aralık haftası itibarıyla düşüş devam ediyor. Net rezervler 12,2 milyar dolardan 8,6 milyar dolara inerken, swap hariç net rezerv eksi 55,7 milyar dolar olarak kaydedildi.

Fotoğraf: AA

MB verilerine göre kur korumalı TL mevduat enstrümanın devreye girdiği 24 Aralık haftasında brüt rezervler 110,8 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta bu rakam 116,5 milyar dolar seviyesindeydi.


Kur korumalı vadeli hesaplar, geçtiğimiz hafta dövizden Türk Lirası’na geçişi teşvik etmek amacıyla çıkarılmıştı. Yeni ürün, kurdaki artış nedeniyle yatırımcıların zarar etmesi durumunda farkın devlet tarafından ödenmesini esas alıyor.

Hükümet kur korumalı vadeli TL mevduatlar nedeniyle dolarizasyonun kırıldığını iddia etse de veriler döviz hesaplarında çok bir fark olmadığını ortaya koyuyor. Muhalefet ise kurdaki çözülmeyi büyük oranda hükümetin yine arka kapıdan yaptığı MB rezervi satışlarına bağlıyor.

Dolar/TL geçen hafta 18,4 seviyesine kadar yükseldikten sonra tarihi bir düşüş gerçekleştirmişti. TL, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta pazartesi günü kabine toplantısı sonrası açıkladığı desteklerle bir günde yüzde 50, bir haftadan kısa sürede ise yüzde 80’e ulaşan değer kazancı yaşadı. Ancak bu kazançların bir kısmı bu hafta itibarıyla yeniden geri verildi.

TL’de dolar karşısında tarihte eşi nadir görülen bu denli sert değer kazancına rağmen yılbaşından beri kayıp hala yüzde 40’a yakın.

24 Aralık haftası itibarıyla MB’nin net rezervlerinde de belirgin bir düşüş gözlemleniyor. Net rezerv 12,2 milyar dolardan 8,6 milyar dolara kadar düşmüş durumda.

Swap hariç net rezervler 24 Aralık haftasında eksi 55,7 milyar dolar olarak kaydedildi. Bir önceki hafta bu rakam eksi 46,7 milyar dolar olmuştu.

Rezervlere etki eden swap anlaşmalarında, iki ülke arasında arasında belirlenen tutarda bir para başka bir parayla değiştiriliyor. Değiştirilen ana paralar belirli bir süre sonunda geri veriliyor. Bu durumda MB’nin döviz rezervi kağıt üstünde artmış olsa da bu, net rezerve yansımıyor.

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