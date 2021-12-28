BDDK verileri bakanı doğrulamadı: Dolardan TL’ye geçiş sınırlı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) öncü verileri TL’de geçen hafta yüzde 50’yi bulan değer artışında ‘dolar hesaplarını bozanlar‘ın sınırlı bir rol oynadığını gösteriyor.

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Dolar/TL geçen hafta 18,4 seviyesine kadar yükseldikten sonra tarihi bir düşüş gerçekleştirdi. TL, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta pazartesi günü kabine toplantısı sonrası açıkladığı desteklerle bir günde yüzde 50, bir haftadan kısa sürede ise yüzde 80’e ulaşan değer kazancı yaşadı. Bu kazançların bir kısmı bu hafta itibarıyla geri verildi ancak yine de kur 12 seviyesinin altında işlem görüyor. TL’de dolar karşısında tarihte eşi nadir görülen bu denli sert değer kazancına rağmen yılbaşından beri kayıp hala yüzde 40’a yakın.

BDDK verilerine göre yabancı para gerçek kişi mevduatı geçen hafta geçen hafta pazartesi günü 163,5 milyar dolar, salı ve çarşamba günü 163,7 milyar dolar oldu. Verilere göre haftanın ilk üç gününde lokal döviz mevduatlarından TL’ye geçiş yok.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dün büyük düşüşte bireysel döviz satışlarının etkili olduğunu bir kez daha savunmuştu: “O gece dolar satılmadı. Kamu bankaları devreye girmedi. Hiç kimse devreye girmedi. Bireysel satıcılar devreye girdi. Birbirleriyle yarıştılar.”

Benzer açıklamalar bankalar birliğinden de gelmişti.

Öte yandan bugün açıklanan ve geçen hafta perşembe gününe ait yabancı para gerçek kişi mevduatı verileri ise ilgili mevduatlarda yaklaşık 500 milyon dolar düşüşle 163,2 milyar dolara gerilemeye işaret ediyor.

Reuters’a bilgi veren bankacılık kaynakları şu ana kadar kur korumalı TL hesaplara döviz hesaplarını bozdurarak geçenlerin sayılarının sınırlı olduğunu, yeni ürün kullanımının büyük bölümünün TL mevduatlardan kaynaklandığını, vadede ise üç ay yoğunlaşması gördüklerini söyledi.