Kulis: Arka kapıdan döviz satıldı, imzayı reddeden bürokratlar görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kur korumalı TL mevduat hesabını açıklamasıyla birlikte dolar kurunun nasıl olup da bir gecede 18 TL’den 12 TL’nin altına indiği, ekonomi çevrelerinde yoğun bir tartışma konusu.

Merkez Bankası bilançosunu izleyen iktisatçılara göre kurun indiği gece rezervlerde 6-7 milyar dolar düşüş oldu.

Fotoğraf: Diken

Ekonomi yazarı Erdal Sağlam, DW Türkçe’deki yazısında MB’de o gece büyük bir imza krizi çıktığını aktardı.

İddiaya göre, 20 Aralık’ı 21 Aralık’a bağlayan gece, tıpkı tartışmalara konu olan 128 milyar doların satışının olduğu dönemki gibi arka kapıdan döviz satışı yapıldı. Satıştaki amaç ise halkın yeni açıklanan pakete güvendiği yönünde bir izlenim yaratmaktı.

O gece Kamu Finansmanı Genel Müdürü Abdullah Beyazıt ve bakan yardımcısı Şakir Ercan Gül ise arka kapıdan döviz satışı ile ilgili talimatı imzalamayı reddetti.

Yine aynı kulis bilgilerine göre bu kararın tam olarak ne anlama geldiğini, neye imza attıklarını netleştirmek için bu yetkililer, görevden alınan eski bakanları Lütfü Elvan’ı arayıp danıştılar. Elvan da 128 milyar dolarlık tartışma sırasında mesafeli olduğunu söylediği bu kararın ne anlama geldiğini eski bürokratlarına anlattı. Bunun üzerine genel müdür Bayazıt ve bakan yardımcısı Gül, bu kararı imzalamayacaklarını söyledi.

İmza atmayı reddeden iki önemli bürokrat, hemen akabinde Erdoğan’ın imzasıyla görevden alınmıştı.

Talimata imza atacak başka bürokratlar bulundu mu, yoksa satışın sadece Bakanın kendisi imzası ile mi yapıldığı kısmı ise şu an belirsiz.

Sağlam’a göre kulis bilgileri aynı zamanda eski bakan Lütfü Elvan’ın görevinden olmasında en önemli faktörlerden birinin ‘kamu bankaları kanalıyla dolaylı döviz satışına izin vermemesi‘ olduğu yönündeki iddiaları doğrular nitelikte.

Bakan Elvan serbest piyasa koşullarına aykırı gördüğü için bu yönteme karşıydı. Bakan Nebati gelene kadar kurlara müdahale doğrudan döviz satışları kanalıyla yapılmıştı.