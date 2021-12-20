Erdoğan, ‘yeni ekonomik tedbirler’i duyurdu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz” dedi.

Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

* Ekonominin rasyonel işleyişiyle uzaktan yakından ilgisi olmayan finans hareketlerinin ve buna bağlı fahiş fiyat artışlarının yol açtığı sıkıntılar canımızı yakıyor.

* Size önümüzdeki günlerde uygulamaya geçireceğimiz yeni ekonomik tedbirlerden bahsedeceğim. Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz.

* Bu yeni araç şöyle işleyecek: İnsanlarımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak.

* Bundan sonra hiç kimse kur daha yüksek olacak diye mevduatını TL’den dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak.

* Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek.

* Eurobond faiz gelirlerinde stopaj geliri yüzde sıfır iken devlet iç borçlanma senetlerinde bu oran yüzde 10 olarak uygulanmaktadır. Devlet iç borçlanma senetlerine talebi artırmak için buradaki stopajı da yüzde sıfıra indiriyoruz.

Kurumlar vergisinde 1 puanlık indirim

* Vergi yükünü azaltarak uluslararası rekabeti desteklemek amacıyla ihracat ve sanayi şirketleri için kurumlar vergisinde 1 puanlık indirim planlıyoruz.

* Yatırım ve fon kazançları kurumlar vergisinden istisna olmasına karşılık diğer fon kar payları istisna dışındaydı. Bu farklılığı ortadan kaldırıyoruz.

* Katma değer vergisini yeniden düzenliyoruz. Amacımız kayıt dışı ekonomiyi azaltmak, iş ve yatırım ortamını iyileştirmek, ihracatı özendirmek, firmalarımızın KDV iadesi yoluyla finansmana hızla erişimini sağlamaktır.

* Bireysel emeklilik sistemimizin cazibesini artırmak için devlet katkısı oranını yüzde 5 daha artırarak yüzde 30’a çıkartıyoruz.

* (Asgari ücret kadarki miktardan damga ve gelir vergisi alınmaması) Memurları da bu kapsama dahil ederek fiilen aldıkları ücretlerin artmasını sağlıyoruz.

* Kurdaki dalgalanmadan zarar gören vatandaşlarımızı anlıyoruz. İyi niyetle yapılan eleştiriyi hoş karşılıyoruz. Ekonominin önünü kesmeye yönelik sinsi çelemelere eyvallah demiyoruz.

* KİT’lerden bütçeye aktarılan gelir payları endeksli kamu borç senetleri çıkarılarak yatırımcıların Türk lirası bazlı varlıklara yönelimi teşvik edilecektir.

‘Faizdeki indirimle beraber enflasyon düşecek’

* Yastık altında 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altın bulunmaktadır. Ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla yeni araçlar geliştirilecek.

* SWAP anlaşmalarının önceden belirlenmiş kur düzeyinden yapıldığı dedikodularını ortaya yayanların hangi alçak hesaplara hizmet ettiğini biliyoruz.

* Faizdeki indirimle beraber, birkaç ay sonra enflasyon nasıl düşmeye başlayacak bunu hep beraber yaşayacağız.

* Türkiye’nin serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden en küçük geri adım atmaya ne niyeti ne de ihtiyacı vardır.

* Türkiye çökmedi ya. Ey TÜSİAD bak Türkiye nerede? Bay Kemal’le bir araya gelip erken seçim konuşuyorsunuz. Bunlar rüyadır.

* Kamu bankasından krediyi alıp bunu başka yere aktarmak suretiyle paradan para kazanma yoluna, yöntemlerine başvuranların alnını karışlarız.

* Pi pi pi. (PPP). Bay Kemal diyor ki “Bu nedir?” Öğren ya. Hani senin ekonomistlerin vardı.

* Ülkemizde döviz bolluğu var; kıtlığı yok.

* Burs ve kredileri üniversite öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerde 1700 liraya, doktora öğrencilerinde 2500 liraya çıkarıyoruz.