Merkez Bankası, pazartesi ve salı ‘arka kapıdan’ döviz mi sattı?

Merkez Bankası verileri, Türk Lirası’nın değer kazandığı pazartesi ve salı günü ‘arka kapıdan’ döviz satışı yapılmış olabileceğini gösteriyor. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bu iddiayı reddediyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası Türk Lirası mevduat hesaplarının getirisinin döviz getirisi altında kalması durumunda aradaki farkın ödeneceğini açıklamasının ardından, döviz kurlarında rekor düşüşler görüldü. Dolar/TL kuru 11,20, avro/TL kuru ise 12,40 düzeyine kadar indi.

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Erdoğan’ın açıklamaları sırasında 1 milyar dolar satıldığını söylemişti.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran da salı günü sabahı “Tedbirlerin açıklanması sonrası bu sabah itibariyle 1,75 milyar döviz bozduruldu” demişti.

Ancak Merkez Bankası’nın döviz kurunun yaklaşık yüzde 30 düştüğü 20-21 Aralık’ta 7 milyar dolara yakın döviz sattığını öne sürülüyor. CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, kurun düştüğü günlerde Merkez Bankası’nın net döviz pozisyonunda 6 milyar dolarlık erime olduğunu söyledi.

Dolar nasıl düştü?

Anlaşılan yine arka kapıdan döviz satarak.

20-21 Aralık'ta TCMB'nin net döviz pozisyonunda 6 milyar $'lık erime var.

TCMB son doğrudan müdahalesini 17 Aralık'ta yaptı.

İki günde bu dolarlar nasıl satıldı?

Unutulmasın, "Gizlide gebe kalan, Aşikarda doğurur." pic.twitter.com/VaeVaV1AN7 — Faik Öztrak (@faikoztrak) December 22, 2021

CHP’nin hazırladığı rapora göre, MB 1-17 aralık arasında döviz kurlarına beş ayrı müdahalede bulundu ve doğrudan 6,1 milyar dolar, vadeli işlemlerle de 392 milyon dolarlık satış yaptı. Bu tür gelişmeler sonrası MB’nin net rezervi de eksi 50 milyar dolar olarak hesaplandı.

İktisatçı Gürses: Arka kapıdan döviz satıldı

Merkez Bankası’nın analitik bilançosunu inceleyen iktisatçı Uğur Gürses, verilerin pazartesi günü 3,5 milyar dolar, salı günü de 3,4 milyar dolar satıldığını ortaya koyduğunu söylüyor.

Gürses, bu satışların ‘arka kapıdan’, kamu bankaları aracılığıyla yapıldığını belirterek son bir aydaki en güçlü satış olduğunu söyledi.