‘Dövize endeksli TL mevduat’ta ayrıntılar belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı ‘dövize endeksli Türk Lirası mevduat’ düzenlemesinin ayrıntılarını açıkladı. Kur farkı için Merkez Bankası her gün saat 11:00’de dolar alış kuru yayınlayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Basın Açıklaması

(21.12.2021) pic.twitter.com/bxPLfpLLsp — T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) December 21, 2021

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün kabine toplantısı sonrası “Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz” diyerek açıkladığı yeni adımlar, Türk Lirası’nın akşam saatlerinde hızla değer kazanmasını sağlamıştı.

Erdoğan’ın duyurduğu adımların arasında bankadaki TL mevduat hesaplarının getirisinin döviz getirisi altında kalması durumunda aradaki farkın vatandaşlara ödenecek olması ve ihracatçılara Merkez Bankası tarafından ileri vadeli kur rakamı verilmesi vardı.

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından sonra birkaç saat içinde 1 milyar dolar satıldığını söyledi. Çakar, dövize çevrilebilir mevduat uygulamasının maliyetinin Hazine tarafından karşılanacağını açıklamıştı.

Kur korumalı hesap

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı ‘kur korumalı TL vadeli mevduat’ ürününün ayrıntıları şu şekilde:

-Ürün, gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak, yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacak.

-Kur farkı hesaplamaları için Merkez Bankası her gün saat 11:00’de USD döviz alış kuru yayınlayacak.

-Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacak.

-Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek olup minimum faiz oranı MB politika faiz oranı olarak uygulanacak.

-Sisteme isteyen her banka katılabilecek.

-Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacak.

-Hesabın açıldığı tarihteki MB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki MB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecek.

-Söz konusu ürünün katılım bankacılığında da uygulanması konusunda çalışmalar sürdürülüyor.