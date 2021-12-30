‘Dolar satma yarışı’ bakanın fantezisiymiş

Kur korumalı TL vadeli mevduat ürününün duyurulduğu 24 Aralık haftasında yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları yine yükseldi.

Merkez Bankası (MB) verilerine göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1,2 milyar dolarlık artışla 239 milyar dolara çıktı. Bu aynı zamanda rekor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bu hafta özel bir televizyon kanalında tartışmaların odağındaki 20 Aralık gecesi için “O gece dolar satılmadı. Kamu bankaları devreye girmedi. Hiç kimse devreye girmedi. Bireysel satıcılar devreye girdi. Birbirleriyle yarıştılar” demişti.

24 Aralık haftasında gerçek kişilerin döviz mevduatlarını azalttığı, buna karşın tüzel kişilerin döviz mevduatlarının arttığı izlendi. Verilere göre gerçek kişilerin döviz mevduatlarında 430 milyon dolar düşle 146,1 milyar dolara indi. Parite etkisinden arındırıldığında bu düşüşün 136 milyon dolarla sınırlı olduğu görüldü.

Yine geçen hafta Reuters’a bilgi veren bankacılık kaynakları şu ana kadar kur korumalı TL hesaplara döviz hesaplarını bozdurarak geçenlerin sayılarının oldukça sınırlı olduğunu savunmuştu.

Tüzel kişiler ise aynı dönemde mevduatlarını 1,6 milyar dolar artışla 92,9 milyar dolara çıkardı. Tüzel kişilerin döviz mevduatlarında parite etkisinden arındırılmış artış da 1,6 milyar dolar olarak kaydedildi.

Veriler hükümetin kur korumalı vadeli TL mevduatlar nedeniyle vatandaşların döviz hesaplarını büyük oranda bozduğu iddiasını doğrulamazken, muhalefetin Merkez Bankası’nın rezervlerinin yine arka kapıdan satılmaya başlandığı iddialarını güçlendiriyor.

Bugün açıklanan bir diğer MB verisinde 24 Aralık haftasında net rezervlerin 12,2 milyar dolardan 8,6 milyar dolara indiği, swap hariç net rezervin ise eksi 55,7 milyar dolara kadar ulaştığı gözlemlenmişti.