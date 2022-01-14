Nebati’den ‘enflasyon masalları’: Ocakta pik yapar, mayısta düşer, seçimlere tek hane

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun bu ay pik yapıp mayıs ayından itibaren düşüşe geçmesini beklediğini söyledi.

Bloomberg ajansına konuşan Nebati, kasım ve aralık aylarının 12 aylık seriden çıkmasıyla oluşacak yeni baz etkisiyle enflasyonda kayda değer bir düşüş görüleceğini ifade ederek, “Ben seçime tek haneli enflasyonla gideceğim 2023 haziran ayında” dedi.

Kısa bir süre kalan seçimlerden önce ekonomik büyümeyi artırmak isteyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, faizleri düşürmesi için Merkez Bankası üzerinde baskı kurmuştu. Bu isteğini, ortaya attığı ‘Çin tipi ekonomi modeli’yle birleştiren Erdoğan, Türkiye ekonomisinin bu yolla uzun vadede cari fazla vermeye başlayacağını ve ülkede bollaşan dövizle birlikte TL’nin değer kazanacağını ve enflasyonun düşeceğini öne sürmüştü.

Hemen hemen hiçbir uzmanın olumlu görüş sunmadığı bu modele uygun şekilde MB eylülden bu yana politika faizini 500 baz puan düşürerek yüzde 14 seviyesine kadar indirmişti. Bu süreçte TL’de görülmemiş değer kayıpları yaşanmış, enflasyon daha da fırlamıştı. Erdoğan’sa TL’deki kaybın önüne geçmek için bir dizi ekonomik tedbir açıklamak zorunda kalmıştı. Bunun ardından dolar/TL 13,80 civarında dengelenirken, Erdoğan da “Dolardaki köpüğü aldık enflasyondaki köpüğü de alacağız” demişti.

Aralık ayında yıllık yüzde 36,08’i bulan enflasyon 2002 yılından beri en yüksek orana çıkarken, uzmanlar yakın tarihte yüzde 50’inin üstünün görüleceğine kesin gözüyle bakıyor.

Hedef genel seçimler

ABD’li Bloomberg ajansına geniş bir mülakat veren Nebati, Erdoğan’ın ‘köpük’ söylemini yineleyerek, politika faizinin yönü konusunda ocak, şubat ve marttaki gelişmelerin beklenmesi gerektiğini dile getirdi.

Döviz kurlarının kendi yolunda ilerlediğini, bu konuda bir endişeleri olmadığını ifade eden Nebati, odaklanmaları gereken konunun enflasyon olduğunu belirtti. Kimsenin Türk Lirası’nda bu denli güçlü bir hareket beklemediğini vurgulayan bakan, döviz kuru işini çözdüklerini, şimdi önceliğin enflasyon olduğunu söyledi.

“Tek bir şey kaldı, o da enflasyon” diyen Nebati, genel seçimlere tek haneli enflasyonla gidileceğini öne sürdü.

Nebati, 2022’de dönüş yaşanacağını ve istikrarın sağlanacağını ifade ederek, “İşlerin oturduğu bir yıl olacak” dedi.

Nebati şöyle konuştu: “Şimdi biz enflasyonu çözeceğiz. Ondan sonra 2022 yılı tam bir dönüş, istikrar ve işlerin oturduğu bir yıl olacak. Önümüzdeki yıl bu sohbeti yaparsak, yapacağımız sohbette faizde, enflasyonda ve kurdaki bütün olumlu değişimlerin nasıl gerçekleştirildiğini siz bana soracaksınız. Çünkü enflasyon denilen şey üç günlük bir iş değil ki, faiz oranlarının inmesi, çıkması hızlı bir etki gösterir ama kur ataklarının Türkiye’deki etkisini yadsımak, görmezden gelmek, kur ataklarının bu kadar hızlı etkili olduğunu görmezden gelmek kadar tehlikeli bir şey olabilir mi?”

Hazine bakanı şunları ekledi: “Biz şu anda aralık ayının kamburunu taşıyoruz. Yazın gerek gıda fiyatlarındaki gevşeme, ki şu an dünyada bir enflasyon da var, bu ikisinin etkisinin azaldığı bir döneme giriyoruz. Enerji ihtiyacımızın azalması, gıda fiyatlarındaki normalleşmeler bizim artık yeni bir patikaya girdiğimizi gösteren en önemli aylar olacak.”

Kur korumalı ve diğer önlemler

Dolarizasyonu tersine çevirmek için başlatılan kur korumalı mevduat uygulamasından çarşamba akşamına kadar yaklaşık 300 bin kişinin yararlandığını belirten Nebati, “Buradan aldığımız miktar dün gece (çarşamba) itibariyle 126 milyar lirayı geçti. Şunu gösteriyor; günde ortalama 10 milyar TL sisteme dahil oluyor. Bunun yaklaşık yüzde 15’i DTH’lardan geliyor. TL’den dövize gidecekler artı, dövizden buraya gelenler var, bu çok önemli ve iyi bir para” diye konuştu.

Nebati ayrıca süper bono ve KDV düzenlemesiyle ilgili de şunları kaydetti: “Süper bono yok. Öyle bir şey yok. Böyle bir şeyi doğru bulmuyoruz… Bizim sadece ve sadece yapacağımız şey, tedbirler paketinde açıkladığımız alanlarda adımlar atmak. KDV ile ilgili hakikaten çok heyecanlıyım… Burada da sadeleştirmeyi sağlayacağız.”

Nebati ayrıca, sisteme giren paraların tekrar dövize dönüşmemesi ya da gereksiz harcanmaması için bir dizi önlem alınacağını belirterek, “Üretim odaklı, proje odaklı destek vereceğiz. Şimdi KGF’yi getiriyoruz mesela. Çalışıyoruz, fazla bir süresi yok. Bitiririz bu ay” dedi.

Nebati kamu bankalarının sermayelerinin artırılmasıyla ilgili çalışmanın ocak ayı sona ermeden sonuçlanacağını söyledi.