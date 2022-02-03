TÜİK’e göre yıllık enflasyon yüzde 48,69

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) ocak ayında yüzde 11,10 arttı. Böylelikle yıllık enflasyon yüzde 48,69’u buldu. Veriler enflasyonda 19 yıllık zirvenin yenilendiğini gösterdi.

Ancak bağımsız sosyal bilimciler tarafından kurulan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 12 aylık enflasyonu yüzde 114,87 olarak hesapladı. Ocaktaki artışsa yüzde 15,52.

Geçen ay TÜİK yıllık bazda enflasyonu yüzde 36,08 olarak açıklamıştı. İktidara yüksek gelen bu oran sonrasında TÜİK’teki başkanlık koltuğu sallanmaya başlayan Sait Erdal Dinçer, geçen hafta sonu görevden alınmış, yerine Erhan Çetinkaya atanmıştı.

Bugün açıklanan verilere göre yıllık TÜFE ulaştırmada yüzde 68,89, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 55,61, ev eşyasında yüzde 54,53 arttı.

Grafik: TÜİK

Merkez Bankası’nın ‘gözünü diktiği’ çekirdek enflasyonsa yüzde 31,9’dan 39,45’e yükseldi.

Verilerin ardından politika faiziyle manşet enflasyon arasındaki makas 34,69 puanla rekor seviyeye yükseldi.

Üretici fiyatlarında yüzde 94 artış

Üretici fiyatlarıysa aylık bazda yüzde 10,45 artarken, yıllık Yİ-ÜFE yüzde 93,53’e çıktı.

Madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 86,51, imalatta yüzde 90,29, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 138,48, su temininde yüzde 25,88 artış yaşandı.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 106,40, dayanıklı tüketim malında yüzde 58,49, dayanıksız tüketim malında yüzde 65,25, enerjide yüzde 142,06, sermaye malında yüzde 63,25 oldu.