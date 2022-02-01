İstanbul’un enflasyonu yüzde 50’yi aştı

İstanbul’da ocak ayı itibariyle enflasyon son 19 yılın zirvesine çıktı.

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İstanbul Ticaret Odası (İTO) kasım ayı verilerine göre ocak ayında perakende fiyatlar aylık yüzde 13,78, yıllık yüzde 50,91 arttı. Bu aynı zamanda 2002 yılından beri görülen en yüksek seviye.

İTO aralıkta İstanbul’daki yıllık enflasyonu yüzde 34,18 hesaplamıştı.

Kaynak: İTO

Ocak 2022’de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 26,69, sağlık ve kişisel bakım harcamalar grubunda 21,51, konut harcamalarında yüzde 17,19, gıda harcamalarında yüzde 13,81, ev eşyası harcamalarında yüzde 10,24, diğer harcamalarda yüzde 6,87, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 5,28 artış görüldü. Giyim harcamalarındaysa yüzde 0,39 azalış var.

Kaynak: İTO

İTO fiyat artışları, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyon verisi için özellikle alt kalemler bazında önemli bir öncü gösterge olarak takip ediliyor. Muhalefet partilerinin verilerini ‘makyajlı‘ bulduğu TÜİK, son olarak geçen ay resmi enflasyonu yüzde 36,08 olarak açıklamıştı.