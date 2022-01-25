TÜİK başkanı ‘algılardan’ şikayetçi: İnsanlar hep hissettiği enflasyona bakıyor

Yayınladığı enflasyon, işsizlik gibi bazı verilerde gerçekleri yansıtmadığı yönünde eleştirilen Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) başkanı Sait Erdal Dinçer, kendilerinin yaşam maliyetini ölçmediğini belirterek, “Biz enflasyonu ölçüyoruz. Halkın enflasyonu kişiden kişiye değişir” dedi.

Fotoğraflar: Reuters

Dinçer “İnsanlar hep kendi hissettikleri enflasyonu en son aldığı ve daha sık tükettiği ürünlere bakıyor” diye de ekledi.

TÜİK, kamuoyu tarafından enflasyon oranını düşük gösterdiği için eleştiriyor. Bağımsız sosyal bilimcilerin kurduğu ENAG’ın enflasyon hesabıyla TÜİK’inki arasında 46 puanlık fark var.

Diğer yandan AKP’li kaynaklara göre, kulislerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Dinçer’e tepkili olduğu konuşuluyor. İddiaya göre, TÜİK üzerinde son zamlar sonrası enflasyonun ‘yüksek hesaplanmaması’ için yoğun baskılar söz konusu.

‘Kişiden kişiye değişir’

Dünya’dan Maruf Buzcugil’e konuşan Dinçer, şöyle konuştu:

“Halk enflasyonu, bütün dünyada tartışılıyor. Hissedilen enflasyon, bütün dünyada farklı bir kavramdır. İnsanlar hep kendi hissettikleri enflasyonu en son aldığı ve daha sık tükettiği ürünlere bakıyor. Enflasyonda iki tane ölçü var. Ya enflasyona odaklanırsınız ya da eşya maliyetine odaklanırsınız. Biz enflasyonu ölçüyoruz. Halkın enflasyonu kişiden kişiye değişir. Biz tamamen Eurostat kurallarına bağlıyız.

Aslında iki amacı var bunun. Birincisi Merkez Bankası para politikasına yardımcı olacak, karar vericilerin, fiyat gelişmelerini yorumlayabileceği rakamı üretmek, ikincisi uluslararası hesaplara yardımcı olmak.

‘Algıyı değiştirebiliyor’

Bunun için de sabit bir sepet yapıyoruz. Tanımlarımız, işyerlerimiz, kalitemiz sabit. Yıl boyunca bu sabit tanımlar üzerinden gidiyoruz. İkincisi sepetimizin ağırlık sistemi var. Bu ağırlık sistemi, her şeyi algıyı değiştirebiliyor. Algıdan kastımız, örneğin bir çocuğunuz varsa bebek mamasından daha fazla etkileneceksiniz, bezden daha fazla etkileneceksiniz. Bende bu yoksa farklı şeylerden etkilenirim.”

‘Şaibeleri ortadan kaldıracağız’

‘Yaşam Maliyeti Endeksi’ adıyla özel kapsamlı yeni bir endeks üzerinde çalıştıklarını açıklayan Dinçer, 2022 yılında ‘şaibeleri ortadan kaldıracaklarını’ ifade etti: “2021 yılında verilerin yüzde 21’i online olarak barkod sisteminden geldi. Bu oran gıdada yüzde 50 oldu. 2022 yılında sepetteki barkod hedefimiz yüzde 50. Gıda tarafındaysa barkodun payının yüzde 75 olmasını hedefliyoruz.”

Enerji zamları ocak verisinde

Kademeli tarife adı altında enerjide getirilen son zamlara da değinen Dinçer, “Biz, tüketimin ne kadarı günlük 5 kWh’ın altında, ne kadarı üstünde buna ilişkin ciro ve fatura değerlerine göre ağırlıklandırma yapacağız ve ocak ayı enflasyonunda açıklayacağız” dedi. Dinçer, BOTAŞ’la da temas halinde olduklarını ifade etti.

Dinçer ve TÜİK yöneticilerinin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: