İstifa iddiaları gündeme gelen TÜİK başkanı: 84 milyona karşı sorumluyum

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı (TÜİK) Sait Erdal Dinçer, enflasyonu düşük gösterdikleri eleştirileriyle ilgili olarak “Enflasyon hesabında ben 84 milyona karşı sorumluyum, bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum” dedi.

TÜİK, kamuoyu tarafından enflasyon oranını düşük gösterdiği için eleştiriyor. Bağımsız sosyal bilimcilerin kurduğu ENAG’ın enflasyon hesabıyla TÜİK’inki arasında 46 puanlık fark var.

Diğer yandan AKP’li kaynaklara göre, kulislerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Dinçer’e tepkili olduğu konuşuluyor. İddiaya göre, TÜİK üzerinde son zamlar sonrası enflasyonun ‘yüksek hesaplanmaması’ için yoğun baskılar söz konusu.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı’nın kaleme aldığı yazısında “Çok ama çok önemli istifa” diyerek duyurduğu ve “Türkiye’de son zamanlarda çokça gündeme gelen, hatta zaman zaman çok da eleştirilen bir kurum vardır” dediği kulis bilgisi gündemdekini yerini korurken bu kurumun TÜİK olduğu öne sürülmüştü.

Dünya gazetesinden Alaattin Aktaş’a konuşan Dinçer, TÜİK’in enflasyon verilerini düşük gösterdiğine dair iddiaları yanıtlayarak “Enflasyon hesabında ben 84 milyona karşı sorumluyum, bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum. Biliyorsunuz, milyonlarca çalışan bizim açıkladığımız enflasyona göre zam alıyor. Şimdi o insanların adeta geliriyle oynamak, hakkını yemek… Bunu yapmam, böyle bir sorumluluk altına girmem söz konusu olabilir mi?” dedi.

Dinçer, kurumun içinden hiç kimsenin enflasyonun yanlış açıklanmasına sessiz kalmayacağını aktararak “Bu koltukta şimdi ben oturuyorum, yarın başkası oturur; yani başkanın kim olduğunu boş verin. Siz sanıyor musunuz ki TÜİK’te enflasyon hesaplamasıyla ilgili birimde çalışan yüzlerce arkadaşım ortaya koydukları orandan çok farklı bir açıklama yapılmasını sineye çeker, hiç sesini çıkarmaz” diye konuştu.

Dinçer, enflasyon verilerinin istatistiki bir veri olduğunu, devlet sırrı olmadığını ifade ederek şunları kaydetti: “‘TÜİK enflasyonu aslında yüksek hesaplıyor ama baskılar yüzünden düşük oran açıklanıyor…’ Peki hiç düşünülmüyor mu, hesaplanan doğru oran yıllar yılı nasıl oluyor da hiç sızmıyor? TÜİK yıllardır enflasyonu hesaplanandan düşük açıklayacak ama orada çalışan hiç kimse bunu eşine, dostuna, bir basın mensubuna söylemeyecek. İstatistiki verilerden söz ediyoruz; devlet sırlarının muhafaza edildiği bir kurumdan değil. Bir hesaplamanın yanlış yapıldığını söylemek, ileri sürmek başka bir şey; hesaplamanın doğru yapılıp açıklanan oranın çarpıtıldığını söylemek başka bir şey. İlkini ileri sürebiliriz, eleştirilecek yönler bulabiliriz; muhtemelen vardır da. Ama ikinci; çok iddialı bir yaklaşım. Bunu da iddia edebiliriz ama arada bir de düşünelim; ‘TÜİK nasıl bir kurum ki hesapladığı doğru oranları hiç sızdırmadan yıllardır gizlemeyi başarıyor’ diye.”