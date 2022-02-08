Nebati, Londra’da yatırımcılara enflasyonu ‘kültürel sebeplerden dolayı’ anlatamamış

Uluslararası haber ajansı Bloomberg, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin Britanya’nın başkenti Londra’da düzenlediği toplantıda, yabancı yatırımcılara Türkiye’deki enflasyonun ‘yabancıların kültürel olarak anlayamayacağı sebepten yükseldiğini söylediğini’ belirtti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak enflasyon oranını yüzde 11,10 olarak açıklamıştı. Bağımsız sosyal bilimciler tarafından kurulan Enflasyon Araştırma Grubu’na (ENAG) göre ise ocak enflasyonu yüzde 15,52.
Nebati, Londra’da yabancı fon yatırımcıları ve banka yöneticileriyle bir araya geldi.
Bloomberg’e konuşan konuya yakın kaynaklara göre maliye bakanı düzenlenen toplantıda yatırımcılara kurun mevcut seviyelerde kalacağını söyledi. Haftasonu dolar/TL kuruyla uyumlu enflasyon için yeni önlemler ile yastık altı altın için yeni adımlar açıklanacağı bilgisini verdi.
Bakan gerekirse Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) artırılabileceği mesajını verdi.
Türkiye ocak enflasyonunda da Venezuela’yı geçti
TÜİK’e göre yıllık enflasyon yüzde 48,69
ENAG’a göre yıllık enflasyon yüzde 114’ü buldu
İstanbul’un enflasyonu yüzde 50’yi aştı
TÜİK başkanı görevden alındı
TÜİK başkanı ‘algılardan’ şikayetçi: İnsanlar hep hissettiği enflasyona bakıyor
Kulis: Erdoğan, TÜİK başkanına tepkili
İstifa iddiaları gündeme gelen TÜİK başkanı: 84 milyona karşı sorumluyum
TÜİK başkanlığına Sait Erdal Dinçer atandı