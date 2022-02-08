Nebati, Londra’da yatırımcılara enflasyonu ‘kültürel sebeplerden dolayı’ anlatamamış

Uluslararası haber ajansı Bloomberg, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin Britanya’nın başkenti Londra’da düzenlediği toplantıda, yabancı yatırımcılara Türkiye’deki enflasyonun ‘yabancıların kültürel olarak anlayamayacağı sebepten yükseldiğini söylediğini’ belirtti.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak enflasyon oranını yüzde 11,10 olarak açıklamıştı. Bağımsız sosyal bilimciler tarafından kurulan Enflasyon Araştırma Grubu’na (ENAG) göre ise ocak enflasyonu yüzde 15,52.

Nebati, Londra’da yabancı fon yatırımcıları ve banka yöneticileriyle bir araya geldi.

Bloomberg’e konuşan konuya yakın kaynaklara göre maliye bakanı düzenlenen toplantıda yatırımcılara kurun mevcut seviyelerde kalacağını söyledi. Haftasonu dolar/TL kuruyla uyumlu enflasyon için yeni önlemler ile yastık altı altın için yeni adımlar açıklanacağı bilgisini verdi.

Bakan gerekirse Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) artırılabileceği mesajını verdi.