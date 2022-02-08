Türkiye ocak enflasyonunda da Venezuela’yı geçti

Venezuela Merkez Bankası, ocak enflasyon oranını yüzde 6,7 olarak açıkladı. Bu verilere göre Türkiye aralıkta olduğu gibi ocakta da enflasyonda Venezuela’yı geride bıraktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak enflasyon oranını yüzde 11,10 olarak açıklamıştı. Bağımsız sosyal bilimciler tarafından kurulan Enflasyon Araştırma Grubu’na (ENAG) göre ise ocak enflasyonu yüzde 15,52.

TÜİK’in aralıkta açıkladığı enflasyon yüzde 13,6’ydı. Aynı ay Venezuela’nın enflasyonu yüzde 7,6 olarak duyurulmuştu.

Venezuela Merkez Bankası 12 aylık resmi enflasyon oranlarını açıklamıyor ancak ekonomistlerin tahminine göre ocakta Venezuela’nın yıllık enflasyonu yüzde 472’ye ulaştı.

TÜİK’in verilerine göre Türkiye’nin ocaktaki yıllık enflasyonu 48,69. ENAG’ın verilerine göreyse yıllık enflasyon yüzde 114,87.