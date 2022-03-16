Nebati yabancılara verdi coşkuyu: Erdoğan arkamızda, bürokrasiyi alaşağı ederiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Fransa’daki toplantıda yabancı yatırımcıları rahatlattı: “Bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda cumhurbaşkanımız var.”

Nebati, Fransa’nın Cannes şehrindeki Uluslararası Gayrimenkul Fuarı (MIPIM) kapsamında Gayrimenkul Yatırımcıları Derneğinin (GYODER) düzenlediği uluslararası yatırımcı kahvaltısına katıldı.

Türkiye’nin pandemi senesi 2020’yi yüzde 1,8’lik büyümeyle kapattığını belirten Nebati, “Türkiye’ye yatırım yaparsanız, malınız da canınız da güven altındadır” dedi.

‘En sevmediğim konu zorluk çıkaran mevzuat’

Nebati, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin, yatırımcıları ‘tek durak ofis’ yaklaşımıyla ağırlamaya hazır olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Ofis, teknoloji yoğun, katma değeri yüksek ve istihdam yaratan yatırımları destekleyerek bu yatırımlara ilişkin tüm süreçleri yatırımcı adına takip ediyor. Bu robotik bir anlayışla değil, geleneksel Türk misafirperverliği anlayışıyla yerine getiriliyor. Bir problem yaşadığınızda bize hemen ulaşırsınız. En sevmediğim konu da şu yatırımcılara zorluk çıkaran mevzuat ya da bürokrasidir. Hep beraber kavga edelim, bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda cumhurbaşkanımız var rahat olun, mevzuatı da değiştiririz. Cumhurbaşkanlığı sisteminde hızlı adımlar atıyoruz. İşte bir örnek, 2020-2021’i bu kadar hızlı ve başarılı geçirmemizin nedeni de sistem değişikliğinin krizler karşısındaki denenmişliğini de yaşamış olduk.

Boğaz’da balık daveti

Salonda bulunan yabancı katılımcılar arasında İstanbul’a ziyarete gelenlerin sayısını az bulan Nebati, GYODER’in oradaki yatırımcıları İstanbul’a davet etmesi gerektiğini söyledi.

Nebati, katılımcılara, “Şöyle bir İstanbul’u gelin görün. İstanbul görülmeden, orada yaşanmadan, Boğaz’da bir balık yemeden, Türk misafirperverliğini görmeden anlaşılmaz. Öyle anlatmakla olmaz. Geleceksiniz, göreceksiniz, yürüyeceksiniz, havasını teneffüs edeceksiniz. Şöyle bir Sultanahmet Camii’ne, Ayasofya’ya gideceksiniz” diye seslendi.