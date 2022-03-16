Nebati’den yeni tahmin: Enflasyon yaz aylarından itibaren düşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonda yaz aylarından itibaren düşüşün başlayacağını öne sürdü.

Bakana göre bu yıl yüzde 70’leri görmesi beklenen enflasyon 2023 seçimlerine kadar tek haneye inecek.

Nebati, enflasyonun bu ocakta pik yapıp mayıstan itibaren düşüşe geçmesini beklediğini söylemişti.

Fotoğraf: AA

Nebati, Fransa’nın Cannes şehrindeki GYODER uluslararası yatırımcı toplantısında konuştu.

Bakan Nebati’nin konuşmalarından öne çıkan kısımlar şöyle:

*Salgın bitti derken Karadeniz’deki kriz çıktı. Türkiye, Rusya Ukrayna savaşının bir an önce bitmesi için elinden geleni yapıyor. Gerek cari açıktaki azalma, gerek ihracat potansiyeli olmasıyla 2022’ye de iyi başladık; bizi enflasyon, petrol, emtia fiyatları yoruyor.

*Yeni enstrümanlarla tedbirleri alıyoruz, enflasyonla mücadele ediyoruz. Yeni Türkiye ekonomi modelinin risklerini bertaraf edecek adımlar atıyoruz; Haziran 2023’teki seçimlerde tek haneli enflasyona kararlıyız.

*Yaz aylarından itibaren dünyadaki bu gerginlikler devam etmeyecek. Enflasyonda özellikle de yaz aylarından itibaren düşüşü ve hızlı bir şekilde normalleşmeyi görmüş olacağız. KKM Türkiye’deki kurun stabil, öngörülebilir hale dönüşmesini sağladı, riskleri bertaraf edecek önemli güce sahip.

Türkiye’de şubatta resmi enflasyon 20 yılın yeni zirvesi olan yüzde 54,4’e tırmanmıştı. Uluslararası yatırım kuruluşları Rusya Ukrayna savaşıyla birlikte daha önce yüzde 55’lerde olan zirve tahminleriniyse yüzde 70’lere kadar çıkardı.

Merkez Bankası’nın yüzde 14 politika faizi göz önüne alındığında negatif reel faizinse 55 puanı aşması bekleniyor.

AKP ise önümüzdeki dönemde özellikle bütçe kanalını kullanarak enflasyonu sınırlayıcı bazı adımlar atabilir. Ancak enflasyondaki ilk anlamlı düşüşün Kasım 2022’de baz etkisiyle yaşanması güçlü öngörü.

Merkez Bankası’nın (MB) piyasa katılımcıları anketinde, yıl sonu enflasyon beklentisi 40,47.

Reuters’ın geçen ay yayınladığı son anketinde tahminse yüzde 38.

Piyasaya göre 2023’te enflasyonda tek haneye ulaşılmasıysa çok fazla iyimser bir görüş.

Nebati Fransa’nın ardından Britanya’nın başkenti Londra’ya giderek orada da yatırımcılarla görüşmeler gerçekleştirecek.