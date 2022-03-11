Köpüklü kalabilir: MB anketinde yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi fırladı

Merkez Bankası’nın (MB) piyasa katılımcıları anketinde, yıl sonu enflasyon beklentisi 6,41 puan artarak yüzde 40,47’ye yükseldi. Dolar/TL beklentisi de yükseldi.

Ocakta yılın ilk enflasyon raporunu açıklayan MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, “Enflasyonun 2022 yıl sonunda yüzde 23,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz” demişti. Bir önceki raporda 2022 sonu için bu oran 11,8’di. Ancak MB’nin hedefleri 11 yıldır tutmuyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yse enflasyonun ocakta pik yapıp düşüşe geçeceğini söylemiş sonra tahminini değiştirerek, ”Yıl genelinde enflasyon yüksek seyredecek” demişti.

MB’nin 50 katılımcı tarafından yanıtlanan anketinde de beklentiler her ay yükseliyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kurdan sonra enflasyondaki köpüğün alınacağını söylemişti ama piyasa beklentileri bunun tersini söylüyor.

Enflasyon beklentisi yükseldi

MB anketinde katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki dönemde yüzde 34,06’yken, bu anket döneminde 40,47’e çıktı.

Bir önceki anket döneminde yüzde 24,83 olan 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 26,43’e yükseldi.

24 ay sonrası TÜFE beklentisiyse aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 15,42 ve yüzde 17,03 kaydedildi.

Yıl sonu dolar/TL beklentisi 16,68

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (dolar/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 16,04 TL’yken, bu

anket döneminde 16,68 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisiyse aynı anket dönemlerinde sırasıyla

16,62 TL ve 17,42 TL kaydedildi.