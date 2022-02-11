MB anketi: Piyasa, enflasyon ve döviz kurunda ‘köpüğün’ artmasını bekliyor

Merkez Bankası’nın 51 katılımcıyla düzenlediği beklenti anketinde yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 34,06’ya çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine enflasyon ocak ayında yüzde 11,10 artmıştı. Böylelikle yıllık enflasyon yüzde 48,69’u buldu. Veriler enflasyonda 19 yıllık zirvenin yenilendiğini göstermişti.

Geçen ay yılın ilk enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, “Enflasyonun 2022 yıl sonunda yüzde 23,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz” demişti. En son açıklanan raporda 2022 sonu için bu oran 11,8’di.

Ancak 11 yıldır tutmayan tahminlerine bir yenisini ekleyen Merkez Bankası’nı, kendi anketine katılanlar da inandırıcı bulmuyor.

Merkez Bankası şubat ayı beklenti anketinde katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,75’ken, bu anket döneminde 34,06 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,37’yken, bu anket döneminde yüzde 24,83’e geriledi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisiyse aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 15,54 ve yüzde 15,42 kaydedildi.

Yıl sonu kur beklentisi 16,04

Ankette Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘köpüğünü aldık’ dediği MB’nin arka kapı satışlarıyla 13-14 aralığında tutmaya çalıştığı dolar/TL kurunun da yıl sonunda 16’yı aşması bekleniyor.

Katılımcıların yıl sonu döviz kuru (dolar/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 16,13 TL iken, bu anket döneminde 16,04 TL’ye geriledi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisiyse aynı anket dönemlerinde sırasıyla 16,85 TL ve 16,62 TL oldu.

Katılımcıların bu yılki büyüme beklentisindeyse bir değişim olmadı ve yüzde 3,7’de kaldı.