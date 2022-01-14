Merkez Bankası anketi: Piyasa enflasyonun ‘köpüklü’ kalmasını bekliyor

Merkez Bankası’nın 50 katılımcıyla hazırladığı beklenti anketinde yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 29,75’e çıktı.

Yıl sonu dolar/TL beklentisi bu anket döneminde 16,13 TL oldu. Bir önceki anket döneminde yüzde 21,39 olan 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 25,37’ye yükseldi.

Aralık ayındaki ankette enflasyon yıl sonu için yüzde 23,85, dolar/TL ise 13,77 çıkmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’sa doların köpüğünü aldıklarını, enflasyonun da köpüğünü alacaklarını söylemişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre TÜFE aralık ayında yüzde 13,58 artarken yıllık bazda yüzde 36,08’i bulmuştu. Bu, 2002 yılından beri en yüksek oran. Bağımsız sosyal bilimcilerden meydana gelen Enflasyon Araştırma Grubu’ysa (ENAG) 12 aylık enflasyonu yüzde 82,81 olarak hesaplıyor.

Uluslararası yatırım bankası JP Morgan, Türkiye’de enflasyonun kasım ayına kadar yüzde 50 civarında olmasını bekliyor.

Diğer yandan İtalya merkezli bankacılık ve finansal hizmetler şirketi UniCredit de Türk Lirası’ndaki değer kaybının ve enflasyondaki yükselişin 2022’de sürmesini bekliyor.

Unicredit, dolar/TL’nin 2022 sonunda 18 seviyesine yeniden ulaşacağını öngörürken, enflasyonun 2022’nin büyük bir kısmında yüzde 50’nin üzerinde kalmaya devam edeceğini yıl sonundaysa gerileyerek yüzde 37’ye düşeceğini savunuyor.

Merkez Bankası (MB) ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nin sonuçları şöyle:

*Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yüzde 29,75 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 21,39’ken, bu anket döneminde yüzde 25,37 olarak tespit edildi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 14,41 ve yüzde 15,54 olarak gerçekleşti.

*Cari yıl sonu döviz kuru (ABD doları/TL) beklentisi bu anket döneminde 16,13 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 15,56TL iken, bu anket döneminde 16,85 TL olarak gerçekleşmiştir.

*GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,1 seviyesindeyken bu anket döneminde yüzde 3,7 olarak gerçekleşti. GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 4,2 olarak bekleniyor.