MB’nin beklenti anketi: Yıl sonu enflasyon 23,85; dolar 13,77

Merkez Bankası’nın (MB) 50 katılımcıyla hazırladığı beklenti anketinde enflasyon yıl sonu için yüzde 23,85, dolar/TL ise 13,77 çıktı.

Bankanın bugün yayınladığı aralık ayı beklenti anketine göre, aralık ayı enflasyon beklentisi önceki aya nazaran 1,32’den 3,37’ye çıktı. Yıl sonu tüketici fiyat endeksi (TÜFE) beklentisi 19,31’den 23,85’e yükseldi.

Enflasyonda 12 sonrası beklenti yüzde 15,61’den 21,39’a, 24 ay sonrası için de 11,76’dan 14,41’e çıktı.

Dolardaki yıl sonu beklentisi ise 9,98’den 13,77’ye, 12 ay sonrası için ise 10,93’ten 15,56’ya yükseldi.

Cari açık

Yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 19,2 milyar dolardan 15,6 milyar dolara çıkarken, 2022 için 19 milyar dolardan 11,2 milyar dolara geriledi.

Gayrisafi Yurt içi Hasıla’da (GSYH) bu yılki büyüme yüzde 9,9 olarak öngörülürken, gelecek yılki beklenti yüzde 4,2’den 4,1’e indi.

MB’nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 15,25’ten 14,53’e, üç ay sonrasına dair beklenti 14,74’ten yüzde 14,28’e indi.