Merkez Bankası anketi: Enflasyon ve dolarda ‘yüksek beklenti’ sürüyor

Merkez Bankası (MB) Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi 19,31’e çıktı. Bir önceki anket döneminde bu yüzde 17,63’tü.

TÜİK ekim ayında yıllık enflasyonu yüzde 19,89 olarak açıklamıştı. Piyasa beklentileri ise yüzde 20’nin üzerindeydi. Merkez Bankası’nın faiz indirimleri için odak noktası haline getirdiği çekirdek enflasyon ise 16,98’den yüzde 16,82’ye gerilemiş durumda.

Bağımsız araştırma kurumları ise ekim ayı enflasyonunu yüzde 50’ye yakın vermişti.

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 52 katılımcıyla düzenlediği kasım ayına ilişkin ‘Piyasa Katılımcıları Anketi’ni yayınladı.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 13,91 iken, bu anket döneminde yüzde 15,61 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11,27 ve yüzde 11,76 olarak gerçekleşti.

Dolar beklentisi

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 9,22 TL iken, bu anket döneminde 9,98 TL’ye yükseldi. Dolar/TL kuru bugün 9,98’le yeni rekorunu kırmıştı.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 10,01 TL iken, bu anket döneminde 10,93 TL’ye çıktı.

Büyüme beklentisi yüzde 9,2

Piyasa katılımcıları anketinde 2021 yılına ilişkin büyüme beklentisi yüzde 9,2 oldu. Ekim anketinde bu veriye ilişkin beklenti yüzde 8,9 olarak kaydedilmişti.

2022 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi yüzde 4,2 olarak gerçekleşti.