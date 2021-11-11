Borsa İstanbul rekor tazeledi

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, 1.642,08 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Borsa İstanbul (Fotoğraf: Reuters)

Güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksindeki rekorda Türkiye’nin cari işlemler hesabının beklentilerin üzerinde fazla vermesi etkili.

Merkez Bankası’nın (MB) geçen ay odak noktasına aldığı cari dengede eylül ayında 1,65 milyar dolar fazla oldu. 12 aylık cari açık ise 18 milyar 444 milyon dolar.

Endeks, saat 13:00 itibariyle önceki kapanışa göre yüzde 0,97 ve 15,83 puan değer kazanarak 1.639,92 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi ise 14,9 milyar lira düzeyinde.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,68 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,71 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,47 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,17 ile bilişim oldu.

Analistler, dün ABD’de açıklanan enflasyon verisinin 31 yılın en yükseğine çıkmasının ardından faiz artışının beklenenden daha önce yapılacağı endişesi ve bilinen 300 milyar dolar borcu bulunan Çinli emlak devi Evergrande’nin tahvil ödemelerine ilişkin belirsizlikler sonrasında piyasalarda dalgalı bir seyir izlendiğini belirtti.

Analistlere göre teknik açıdan endeks kontratında 1.650 puan direnç, 1.570 seviyesi ise destek konumunda.

Borsa İstanbul’da bu yıl en sert kayıp ise mart ayında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geleneksel politikalarla piyasaya güven veren Naci Ağbal’ın yerine kendisi gibi yüksek faizin enflasyona neden olduğunu savunan Şahap Kavcıoğlu’nu Merkez Bankası başkanlığına atamasıyla görülmüştü.