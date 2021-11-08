Borsa İstanbul’da rekor

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1 değer kazanarak 1.599,94 puanla da tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

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Geçen haftayı rekor kapanışla tamamlayan BIST 100 endeksi, yeni haftanın ilk işlem gününde de yükseliş eğilimini sürdürüyor. BIST 100 günün ikinci yarısında önceki kapanışa göre 15,78 puanlık değer kazancıyla 1.599,37 seviyesinde bulunuyor. Toplam işlem hacmi ise 11,4 milyar lira düzeyinde.

Analistlere göre teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.620 seviyesi direnç, 1.540 puanı ise destek konumunda.

Yılbaşından bu yana dalgalı bir seyir izleyen endeksteki çıkışta üçüncü çeyrek şirket karlılıklarının beklentilerden iyi gelmesi ve küresel pay piyasalarında güçlü seyreden risk iştahı etkili.

BIST 100 Endeksi ayrıca aralık 2020’den bu yana ilk kez dört hafta üst üste yükselmiş durumda.

Son 30 günlük performansa göre Borsa İstanbul’daki 22 sektör endeksinden sadece ikisi (menkul kıymet yatırım ortaklığı ile finansal kiralama ve faktoring) geriledi.

Borsa İstanbul’da bu yıl en sert kayıp ise mart ayında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geleneksel politikalarla piyasaya güven veren Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın yerine kendisi gibi yüksek faizin enflasyona neden olduğunu ve düşürülmesi gerektiğini savunan Şahap Kavcıoğlu’nu atamasıyla yaşandı.