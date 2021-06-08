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Yaramazlara biraz batar!

Yatırımcı küstü, halka arzlar gözden düştü

Borsa İstanbul’da 2020 yılı başından beri halka arz edilen şirketlere gelen yoğun ilgi bitti. Rakam 800 binlerden 20 binlere kadar düştü.  

Fotoğraf: Reuters

Sözcü’nün haberine göre Borsa İstanbul’da halka arzlar yatırımcı gözünde kar etme adına önemli bir potansiyel taşıyor ve eşit dağıtım yapılan arzlardan hisse temin edebilmek için yatırımcılar aile bireylerini bile borsaya sokuyordu. Hatta Borsa İstanbul’daki yatırımcı sayısındaki rekorda halka arzlarda hisse almak için gelenlerin büyük payı olduğu düşünülüyordu.


Ancak bilançosunda net kârı olmayan ya da ciddi borçlu şirketlerin yüksek değerleme ile arz edilmesi ve arz edilen hisselerin daha ilk günden zarar etmeye başlaması nedeniyle yatırımcı kaçmaya başladı. Son olarak Başkentgaz’da talep yetersiz kaldığı için payları grup şirketlerinin aldığı gözlemlendi.

Borsa İstanbul’da Ekim 2020’den bu yana sekiz ayda art arda 23 halka arz gerçekleşmişti. Halka arz başvuruları ve arzlardaki bu artışta pandemi döneminde devletten aradığı desteği bulamayan şirketlerin yeni kaynak yaratma çabası etkili oldu.

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