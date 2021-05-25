Siyasetteki gerginlik, Borsa İstanbul’u sert vurdu

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in videolarıyla siyasette yükselen tansiyon piyasaları tedirgin etti. Borsa İstanbul’da gün içinde düşüş yüzde 3’e yakın.

Fotoğraf: Reuters

Türk varlıklarında sert satış dalgasıyla birlikte 21 Nisan’dan bu yana Borsa İstanbul’da en sert düşüş kaydedildi. BIST 100 endeksi gün içinde 1402 puana kadar indi.

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BIST 100 Endeksi 10 Mayıs’tan bu yana 50 günlük ve 100 günlük hareketli ortalaması arasında hareket ediyordu fakat bu düşüşle birlikte 50 günlük hareketli ortalamanın altına geçilmiş oldu.

Borsa düşerken kur cephesinde ise yine yükseliş hakimdi. Dolar/TL yüzde 1’e yakın yükselişle 8,47 seviyesine ulaşırken Avro/TL de 10,37’i aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Ne olmuştu?

Organize suç örgütü lideri Peker, bir süredir yurtdışından çektiği videolarla başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AKP’ye yakın bazı isimleri hedef alıp, önemli iddialar ortaya atıyor ve bazı itiraflarda bulunuyordu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bugün partisinin grup toplantısında erken seçim çağrısı yaparak, “Vakit tamam. Seçim zamanıdır. Haydi Erdoğan, er meydanına bekliyorum seni” demişti.

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