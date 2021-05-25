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Yaramazlara biraz batar!

Avro tüm zamanların rekorunu kırdı

ABD’de enflasyon kaynaklı faiz endişelerinin azalmasıyla dünyada ABD doları düşüşe geçti. Avronun dolar karşısında güçlenmesiyle birlikte Avro/TL cephesinde de tüm zamanların rekoru kırıldı.

Fotoğraf: Reuters

Avro/TL gün içinde 10,35’ye kadar çıktı.

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Dolar ise dünyada gelişmekte olan para birimleri karşısında zayıflarken TL karşısında yine güç kazandı.

TL’deki negatif ayrışma sonucu Dolar/TL gün içinde 8,44’e kadar ulaştı.

ABD’de faizlerin düşük olmasından dolayı paranın dışarıya kaçacağını düşünen yatırımcılar dolar pozisyonlarını azaltmaya başladı.

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