Avro tüm zamanların rekorunu kırdı

ABD’de enflasyon kaynaklı faiz endişelerinin azalmasıyla dünyada ABD doları düşüşe geçti. Avronun dolar karşısında güçlenmesiyle birlikte Avro/TL cephesinde de tüm zamanların rekoru kırıldı.
Avro/TL gün içinde 10,35’ye kadar çıktı.
Dolar ise dünyada gelişmekte olan para birimleri karşısında zayıflarken TL karşısında yine güç kazandı.
TL’deki negatif ayrışma sonucu Dolar/TL gün içinde 8,44’e kadar ulaştı.
ABD’de faizlerin düşük olmasından dolayı paranın dışarıya kaçacağını düşünen yatırımcılar dolar pozisyonlarını azaltmaya başladı.