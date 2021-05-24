Güvenli limana dönüş: Altın in dolar-bitcoin out

Yatırımcının güvenli liman olarak gördüğü altında son üç haftadır yükseliş devam ediyor. Doların zayıflamasıyla uluslararası piyasalarda yön değiştiren ‘güvenli liman’ talebine, bu açıdan son dönemde öne çıkan bitcoin’deki sert düşüşler de eklenince altının gramı 510 liraya kadar çıktı. Altında rekor ise 534 lira.

Fotoğraf: Pixabay

Ons altın, son 40 yıldaki en kötü performanslarından biriyle 2021’e başladıktan sonra nisan ayı başından bu yana yükseliş eğiliminde. Son üç haftayı da art arda kazançla kapatan ons altın, yeni haftaya 1884 dolar ile başladı ama hala aşırı alım yapılmış bölgede bulunuyor.

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400 lira kadar düşmüştü

Son 10 günde dolar/TL ve küresel altın fiyatlarında yaşanan yükselişle birlikte 500 liranın üstüne tırmanan gram altın, haftaya 510 lira sınırında başladı. 6 Kasım’da 534 liraya ulaşarak tüm zamanların zirvesini gören gram altın, sonrasında dolar/TL ve altın fiyatlarındaki gerilemeyle şubat ayında 400 liranın altını test etmişti.

Fiyatlardaki yükselişte bitcoin’deki düşüşün de etkili olmuş olabileceği düşünülüyor. Ayrıca dünyada yükselen enflasyon oranları ve zayıflayan dolar nedeniyle yatırımcı yeniden ‘güvenli liman olarak gördüğü’ altına geçmeye sıcak bakıyor. Cuma günü açıklanan verilere göre, hedge fon yöneticilerinin net uzun altın pozisyonları 16 haftanın zirvesine tırmandı.