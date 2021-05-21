Kurumsal yatırımcı kriptodan altına mı dönüyor?

JP Morgan’ın raporuna göre kurumsal yatırımcı, son dönemde fiyatı hızla eriyen kripto paralardan altına dönüyor. Altın son bir ayda yüzde 5 değer kazanırken, Bitcoin’deki kayıp yüzde 40’ları buldu.

Fotoğraf: Reuters

CNBC’de yer alan habere göre JP Morgan’ın salı günü yayınlanan son raporunda kurumsal yatırımcının dönüşüne rağmen Bitcoin’de uzun vadede hala havanın olumlu olduğuna işaret ediliyor.



Singapur merkezli bir yatırım şirketinin müdürü Brian Lan altının değer kazanmasında kripto paralarda yaşanan kaybın rolü olduğu görüşünde. Lan, BTC’nin altına rakip olacağı yönündeki görüşün kısa vadede geçerliğinin yitirmeye başladığını savunuyor.

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Fiziksel olarak altına yatırım yapma şansı veren xbullion adlı yatırım şirketinin CEO’su David Lightfoot ise bitcoinin halen gelişmekte olan bir yatırım aracı olduğunu vurguluyor. Altın gibi bitcoinin de arzının sınırlı olduğunu aktaran Lightfoot, benzer bir oynaklığın ilk keşfinin ardından petrol cephesinde de yaşandığını aktarıyor.

Altın ne kadar yükseldi?

Altın son bir ay içinde yüzde 5’ten fazla artarak 1890 dolara kadar yükseldi. Bu ons fiyatında 100 dolara yakın bir artışa tekabül ediyor.

Dünya’nın haberine göre psikolojik bariyer olan 1.850 doların üzerinde kalınması yukarı yönlü eğilimi destekleyebilir. Altının değer kazanmasında doların değer kaybetmesi ve ABD tahvil getirisinin dengesiz olmasının da rolü var.

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Bitcoin ne kadar düştü?

Bitcoin, 14 Nisan 2021’de 64 bin 854 dolarla en yüksek rakamına ulaştı. Daha sonra düşüşe geçen BTC, 19 Mayıs’ta 30 bin dolara kadar indi. Yüzde 53’lük düşüş sonrası BTC bir miktar toparlayarak 40 bin dolara kadar çıkmayı başardı. Ancak 14 Nisan’daki rakama göre kayıp hala yüzde 40’a yakın. Büyük düşüşte Elon Musk’ın Bitcoin’e ilişkin olumsuz tweetleri ve Çin’in finans kuruluşlarına kripto para işlemi yapmasına yönelik getirdiği yasağın rolü olduğu görüşü hakim.