Bitcoin eriyor: 30 bin dolara kadar indi

Bitcoin ve diğer kripto para birimlerindeki düşüş gün içinde de devam ediyor. Güne 40 bin doların altında başlayan Bitcoin 30 bin dolar seviyesine kadar geriledi.

Fotoğraf: Reuters

Bitcoin, geçen ay 64 bin doların üzerine çıkmıştı.

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BTC saat 16:00’da 30 bin doları gördükten sonra gelen tepkiyle 15 dakika içinde 35 bin dolara kadar çıktı.

En büyük ikinci kripto para birimi Ethereum’a tepki ise 1888 dolarda geldi. Tepkinin ardından ETH kısa sürede 2 bin 400 dolara kadar yükseldi. Ethereum sadece bir hafta önce 4 bin 372 doları görmüştü.

Ripple da gün içindeki düşüş dalgasıyla birlikte 1 doların altına indi. 0,85 doları gören XRP, gelen tepkiyle 1,10 dolara kadar kısa süre içinde geri yükseldi.

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Son düşüşte Çin Merkez Bankası’nın dijital paraların ödeme aracı olarak kullanılmasını reddetmesinin payı olduğu düşünülüyor.