Bitcoin 40 bin doların altına düştü

Kripto paralarda düşüş dalgası devam ediyor. Nisan ayında 64 bin doları aşarak rekor kıran bitcoin, 38 bin dolarlı seviyeleri gördü. Kayıp yaklaşık yüzde 40’ı buldu.
Bitcoin, son 24 saat içerisinde yüzde 10’dan fazla değer kaybederek 38 bin 550 dolara kadar düştü.
Piyasanın ikinci büyük oyuncusu Ethereum da yüzde 15’ten fazla düşüşle 3 bin doların altına çekildi.
Binance Coin, son 24 saatte yüzde 20’ye yakın değer kaybederek 430 dolarlı seviyeleri inerken, Litecoin öğle saatleri itibariyle yüzde 12.9 düşüşle 266 dolardan işlem görüyor. XRP’de ise düşüş yüzde 7, yeni fiyat ise 1.45 dolar dolaylarında.
Coinmarketcal verilerine göre, son 7 günde coinlerdeki düşüş oranı ise şöyle:
Bitcoin: Yüzde 30
Ethereum: Yüzde 30
BNB: Yüzde 34
DOGE: Yüzde 17
XRP: Yüzde 0.91