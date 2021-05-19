Bitcoin 40 bin doların altına düştü

Pandemi sürecinde alınan kararlarının Anayasa’ya aykırılığını bir tablo haline getiren Anayasa profesörü Kemal Gözler, “Pandemiyle mücadele süreci, olmayan bir kurulun olmayan kararlarıyla başlayıp, şekil olarak dahi hukuka aykırı işlemlerle devam ediyor ve kanuna aykırı idarî yaptırım kararlarıyla müeyyidelendiriliyor. Hukuk devleti bu sürecin neresinde? Gören, bilen var mı” diye sordu.