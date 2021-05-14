Gram altın 500 liranın üzerine çıktı

Uluslararası piyasalardaki yükselişe paralel olarak gram altının fiyatı 501 liranın üzerini gördü.

Fotoğraf: Pixibay

Altının gram fiyatı, dün günü yüzde 1.5 artışla 499.5 liradan tamamlamıştı. 11 gündür yükselen gram altın bu sabah saatlerinde 501 liraya kadar tırmanıp bir miktar geri çekildi. Öğle saatleri itibariyle altının gramı 494 liradan işlem görüyor.

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Piyasalarda Çeyrek altın 795 lira, Cumhuriyet altını da 3.182 liradan satılıyor.

Dolar ve avro bir miktar çekildi

Dün günü dolar karşısında yüzde 1’i aşan kayıplarla tamamlayan TL ise bugün kayıplarının bir kısmını telafi etti. Doların uluslararası piyasalarda değer kaybettiği günde TL 8,50 bandından 8,43’e kadar çekildi.

Dün 10,28’le tüm zamanların rekorunu kıran avro da bugün bir miktar gerileyerek 10,21’e döndü.