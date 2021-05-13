Diken

Yaramazlara biraz batar!

Dolar aldı başını gidiyor: 8,50

Dolar, bayram tatili nedeniyle yurt içi piyasaların kapalı olduğu işlem gününde 8,49’un üzerini test etti.

Fotoğraf: Reuters

Dolarda, Merkez Bankası (MB) başkanlığında yaşanan değişim sonrasında görülen şok seviyesi de aşıldı.

Reklam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Naci Ağbal’ı geceyarısı kararnamesiyle görevden almasının ardından TL 7,21’le kapattığı haftayı 8,38’le açmıştı.

Dolar bugün öğle saatleri itibariyle 8,50’ye kadar çıktı, avro/TL ise 10,25’te.

ABD’de beklentileri aşan enflasyonun ardından dünyada güçlenen dolar yerini yatay bir seyre bırakırken, Türk Lirası’nın yine negatif ayrışma göstermesi dikkat çekti.

Reklam

ABD’de nisan ayında tüketici fiyatları yıllık olarak yüzde 4,2 artış kaydetmişti. Böylelikle ülkede tüketici enflasyonu 2008’den bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı.

MB başkanı gitti, TL dolar karşısında yüzde 16 değer kaybetti: 1 dolar=8.38 lira

ABD’yi yüzde 4.2’lik enflasyonun telaşı sardı

SON HABERLER

Soma: Adalet yedi yıldır toprak altında

Hesap sorması gerekenlerin başında gelen dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan ise hemen ertesi gün “Bunun yapısında, fıtratında bunlar var” diyecekti. Bu söz, açılacak davanın nasıl seyredeceğinin de işaretiydi.

Bitcoin, Musk’ın U dönüşüyle çakıldı

ABD’li ‘mucit’ yatırımcı Elon Musk, CEO’su olduğu elektrikli araç şirketi Tesla’nın satışlarında bitcoin kullanma kararından vazgeçmesiyle dünyanın en yüksek işlem hacimli kripto parası çakıldı.

Unutulmaz: Ne Soma ne de o tekme

Yusuf Yerkel… Türkiye bu ismi bir fotoğraf karesiyle tanıdı. Manisa’nın Soma ilçesindeki faciadan çok değil bir gün sonra özel harekât polislerinin ‘etkisiz hale getirme’ye çalıştığı bir madenciyi hınçla tekmeleyen takım elbiseli, kravatlı genç bir adam…