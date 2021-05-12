ABD’yi yüzde 4.2’lik enflasyonun telaşı sardı

ABD’de nisan ayında tüketici fiyatları yıllık olarak yüzde 4,2 artış kaydetti. Böylelikle ülkede tüketici enflasyonu 2008’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Fotoğraf: Reuters

Verilere göre aylık enflasyon yüzde 0,8 olarak kaydedildi. Ekonomistlerin aylık enflasyona ilişkin beklentisi yüzde 0,2 olmuştu.

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ABD Başkanı Joe Biden’ın corona virüs salgını nedeniyle açıkladığı teşvik paketi ve küresel emtialardaki yükseliş ivmesi enflasyonun yukarı gitmesinde önemli bir faktör.

Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida rakamları sürpriz olarak değerlendirdi ve gerekirse enflasyonu düşürmek için adım atmaktan çekinmeyeceklerini söyledi. Fed üyesi Lael Brainard’a göre ise ABD ekonomisinin görünümü ‘parlak’ ve hedeflere ulaşmak için biraz daha sabır gerekli.

Türkiye’de durum ne?

ABD ekonomisinde telaş yaratan yüzde 4,2’lik enflasyon oranı ise Türkiye ile kıyaslandığında hayli düşük bir rakam. TÜİK’in açıkladığı son verilere göre nisanda Türkiye’de yıllık enflasyon yüzde 17,14.

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Ancak bağımsız araştırmacılar ve tüketici derneklerinin alternatif enflasyon hesaplarına göre, halkın hissettiği ‘gerçek enflasyon’ yüzde 36,7 ile yüzde 50 arasında değişiyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) 2021 Nisan Raporu’nda Türkiye, en fazla enflasyon görülen 14’üncü ülke.

Türkiye enflasyon sınavında Irak’ın bile gerisinde kalırken, Orta Doğu ve Avrupa bölgesinde sadece çatışmaların devam ettiği Libya ve dünyanın ambargo uyguladığı İran’ı geçebildi.