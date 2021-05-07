TÜİK tarihinde ilk: Enflasyon Araştırma Grubu hakkında suç duyurusu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) hakkında suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Bu, TÜİK tarihinde bir ilk.

Suç duyurusunu Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, dün akşam katıldığı televizyon programında duyurdu.

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Elvan, ENAG’ın rakamlarla oynadığını öne sürerek, “Amacı TÜİK’i itibarsızlaştırmak” dedi.

Elvan ayrıca Türkiye’de yüzde 30-40’lık bir enflasyonun söz konusu olmadığını da söyledi.

Türkiye’de enflasyon dahil TÜİK verileri başta muhalefet tarafından olmak üzere sokaktaki gerçekleri yansıtmadığı için eleştiriliyor.

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Piyasalarda da TÜİK tarafından açıklanan enflasyon ve işsizlik verilerine güven son dönemde ciddi oranda azalmış durumda.

Eylül 2018’de enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde açıklanmasının ardından TÜİK başkan yardımcısı görevinden alınmıştı.

Son olarak TÜİK başkanı, “Verilerde ‘ricalar’ın etkisi var” cümlesini ağzından kaçırıvermişti.

Başında ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy’un bulunduğu ENAG, Eylül 2020’den beri enflasyon hesaplaması yapıyor ve sonuçlarını kamuoyuyla paylaşıyor.

TÜİK 2020 yıl sonu enflasyonunu yüzde 14,60 olarak açıklamış, ENAG ise yüzde 36,72 olarak duyurmuştu.

ENAG’ın kullandığı model, sağlık harcamaları, eğitim harcamaları, içki grubu hariç TÜİK enflasyon sepetinin aynı madde ve aynı ağırlıklarını alarak hesaplama yapıyor.