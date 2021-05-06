Prof. Ulusoy: Enflasyon baskısı böyle devam ederse MB faizi artırmak zorunda kalır

AYŞEGÜL KASAP

Merkez Bankası’nın (MB) faizi yüzde 19’da sabit tutmasının ne anlama geldiğini Prof. Dr. Veysel Ulusoy Diken’e anlattı.

Ulusoy’a göre rasyonel karar, faizi artırmaktı: “Türkiye’de enflasyon şu an iki hanelerde. Enflasyon baskısı böyle devam ederse MB faizi artıracaktır.”

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‘Enflasyon faizin çok üzerinde, MB faizi düşüremezdi’

Hem enflasyon baskısına hem de büyüme eksikliğine dikkat çeken ekonomist şöyle devam etti: “MB’nin kısa dönemde faiz düşüreceğini çoğu ekonomist olarak ben de beklemiyorum. Çünkü enflasyon faizin çok üzerinde. Yani reel getiri bir bakıma eksilerde, dolayısıyla şu dönemde bir aksiyon alması beklenemezdi. İlerde enflasyon baskısı böyle devam ederse MB muhakkak faizi artıracaktır, başka çaresi yok. “

‘Dövizdeki yükselişi durdurmak için zorlayarak sabit bıraktılar’

TÜİK’in enflasyon verilerinin gerçek olmadığını da belirten Ulusoy, “Türkiye iki haneli enflasyona ulaştı. Bunu MB kendi ölçümlerinden de biliyor. Bu kapsamda faizi indirmek dövizdeki yükselişi tekrar ortaya çıkaracak. Bunun da ekonomiye etkisi olumsuz olacak. Zorlayarak sabit bıraktılar” diye konuştu.

‘Ekonomik dengelere göre faizi yükseltmeleri gerekirdi’

Enflasyonla beraber ekonomik dengelere bakıldığında MB’nin rasyonel kararının ne olması gerektiği sorusuna ise Ulusoy şu yanıtı verdi: ”Faizi kesinlikle yükseltmeleri gerekiyordu. Şu anda maliyetin en düşüğünü kararlaştırmış oldular. Faizi düşürmemek için sabit tuttular.”

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‘Uzun dönemde dövizin gideceği yön yukarıdır’

Profesör, faiz kararının uzun dönemde dövize bir etkisinin olmayacağı görüşünde: “Ödemeler dengesinin inanılmaz derecede açık verdiği kısa dönem döviz borçlarının 200 milyar dolar civarında olduğu bir yerde döviz riski sadece faize bağlı olarak algılanamaz. Bu, ödeme kabiliyetiniz, borçlanma yapınız ve borçlanma maliyetinizle alakalı bir şey. Faizi aniden indirmek ya da çıkarmak dövizi etkiler ama uzun dönemde dövizin gideceği yön yukarıdır. Bunun ne kadar daha yukarı çıkıp çıkmayacağı borçlanma yeteneğimize bağlı. O yetenek de bu dönemde sıfır olduğu için bu baskı döviz üzerinde kalıcı bir nitelikte olacak.”