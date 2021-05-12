Son 20 yılın zirvesinde: Yüksek enflasyon kartlı harcamaları patlattı

Yüksek enflasyon ve tam kapanma nedeniyle bütçesini denkleştirmekte zorlananlar çareyi kredi kartıyla harcama yapmakta buldu. Veriler, kartlı harcamada geçen yıldan bugüne son 20 yılın en keskin çıkışının yaşandığını gösteriyor.

Fotoğraf: DHA

Dünya Gazetesi’nden Şebnem Turhan’ın haberine göre 30 Nisan haftasında kredi kartlarında geçen yıla göre artış yüzde 46,7. Bu dönemde kredi kartı hacmi de 155.6 milyar liraya çıktı.

Reklam

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Merkez Bankası verilerine göre yükseliş özellikle geçen yıl ekim ayından itibaren gözle görülür bir ivme yakaladı. Bu yıl mart ayının ikinci haftasından itibaren ise rekor düzeylere doğru ilerledi.

Takipteki alacak miktarı artıyor

Bireysel kredi kartlarında takipteki alacak miktarı da 19 Mart haftasından bu yana yükseliş trendine geçti. 19 Mart’ta 5 milyar 200 milyon liraya gerileyen tüketici kredi kartlarındaki takipteki alacak miktarı 30 Nisan haftasında 5 milyar 255 milyon liraya çıktı. Yani 1.5 ayda yüzde 1’in üzerinde artış var. Bu artış BDDK’nın takipteki alacaklara ilişkin esnekliğinin halen uygulamada olmasına rağmen gerçekleşti. Bankacılık sektörünün toplam takipteki alacaklarının ise yüzde 3,5’ini tüketici kredi kartı alacaklarındaki takibe düşen alacaklar oluşturuyor.

Kredi kartı faiz oranları yükseltildi

Ayrıca 1 Mayıs’tan itibaren kredi kartlarının gecikme, alışveriş ve nakit çekim faiz oranları yükseldi. Yüzde 1,89’luk alışveriş faiz oranı yüzde 1,98’e, gecikme faizi yüzde 2,19’dan yüzde 2,28’e, nakit çekim faizi de yüzde 1,89’dan yüzde 1,98’e çıktı.

Reklam

‘Temel nedeni yüksek enflasyon’

Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu’na göre kredi kartı hacmindeki artışın en temel nedeni yüksek enflasyon.

Aslanoğlu, şöyle konuştu: “Geçen yıl 100 liraya aldığımız bir şeyi 170 liraya alıyoruz. Kredi kartı harcamalarında artış kapanma dönemlerinde biraz daha hızlanıyor. Hem enflasyon nedeniyle hem de online alışverişlerin artık alışverişin daha yeni normali olmaya başlamasıyla çok anormal bir durum görmüyorum. Ekonomik olarak sorun enflasyon aslında.”