Peker’den üçüncü video: Karakolda milletvekilinin kemiklerini kırdırdım

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, üçüncü videosunu yayımladı.

Halen yurt dışında bulunan Peker’in adamlarına geçen ay operasyon düzenlenmişti. Evi de aranan Peker, 2 Mayıs’ta yayınladığı ilk videoda operasyonu Ağar ve ‘Pelikancılar’ın düzenlediğini öne sürmüştü.

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Peker, şebekesine yönelik operasyonun ardından çektiği ikinci videoda eski içişleri bakanı Mehmet Ağar’ın oğlu Tolga Ağar’ın, tecavüze uğradığını öne sürdükten sonra ölü bulunan Kaharman’la bağlantısı olduğunu iddia ederek şu ifadeleri kullanmıştı: “Bir tane kızcağız var, Kırgız ya da Kazak uyruklu. Kızcağız jandarmaya gidiyor, ‘Tolga Ağar bana tecavüz etti’ diye. Kız şikayet ediyor. Daha sonra helikopterle gelip bu kardeşi babası aldırıyor. Kız ertesi gün ölü bulunuyor. Orada bir garipçeğiz öldü, herkes biliyor kimse sesini açmıyor.”

“Derin devletçiler, Pelikancılar bir tripoda bir kameraya yenileceksiniz” başlıklı videoda Peker, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, eski Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak’ın ağabeyi Serhat Albayrak ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında konuştu.

‘Hakan Fidan’la Mehmet Ağar’ın arası açıkmış‘

‘‘Pelikan grubu’nun başı olduğunu’ öne sürdüğü Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan’ın eşi Süheyb Öğüt’ün ‘kendisiyle görüşmeye bir kişi yolladığını’ söyleyen Peker şöyle devam etti: “Benim yanıma bir gazeteci kardeşimi yolladı. Bir konu hariç onunla iyi anlaşırız. O kardeşimizle konuşurken bana ‘Abi ben aracıyım. Tolga Ağar’a laf dersen hükümete laf demiş gibi olursun’ dedi.

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Hakan Fidan’la Mehmet Ağar’ın arası açıkmış, Hakan Fidan’la beraber böyle bir organizasyon yapıp hükümete… Ya siz deli misiniz kardeşim? Benim böyle bir hayalim yok. Ben Sayın Hakan Fidan’ı tanımıyorum, hayatımda hiç görüşmedim tanışmadım.”

‘Çocukluk arkadaşım Oktay Kaynarca’yı aradım’

Peker, Serhat Albayrak’ın sahibi olduğu ATV’de yayımlanan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide kendine ‘gönderme yapıldığını’ şu ifadelerle iddia etti: “Tam ben videoyu yayınladıktan sonra diziye bir karakter girdi. Adı Peker. Şoförlük yapıyor. Bir şey söylüyor, oradan diyorlar ki ‘Boşver sen Peker’i. O hep böyle, boş konuşur.’

Oktay Kaynarca benim çocukluk arkadaşım. Onu aradım, anlattım. Yapımcıyla konuştu. Bana döndü ‘Öyle şey mi olur, tesadüf olmuş’ dedi. Ben mal mıyım? Çocuk muyum? Dizide karakter için ‘Peker de boş konuşmazmış’ dedirtilmesini istedim. Onu yapamayacaklarını, diziden çıkarabileceklerini söyledi.”

Albayrak’a seslenirken İşbaşaran itirafı

Sedat Peker, Albayrak hakkında konuşurken eski AKP milletvekili Feyzi İşbaşaran’ın 2014 yılında uğradığı saldırıyı da hatırlattı.

Söz konusu saldırıyı kendisinin yaptırdığı iddia edilmiş ancak Peker bu iddiaları reddetmişti.

İddiaları bu kez kabul eden Peker, şunları ifade etti: “Senin yengenin annesine küfür etti diye, sayın cumhurbaşkanımızın eşine küfür etti diye ben karakolda milletvekilinin kemiklerini kırdırdım. Ben avukat kardeşimi yolladım. Uzak doğu dövüşçüsü. Devletin karakolunda içinde ben onların namusunu korudum. Siz ne yaptınız? Siz ne yaptınız? Benim karımın iç çamaşırını erkek polise aratmaya kalktınız? Yetmedi, bir de mahkemede kırdırdım. Pişman değilim.”

‘Cezaevindeyken Erdoğan’a dua ettim’

“Siz Türk-İslam davasına inanan gençlerin abisini çaldınız” diyen organize suç örgütü lideri, AKP kadrolarına şöyle seslendi: “Tayyip Erdoğan’la herkesin arasına mesafe koydunuz. Ona ayrı bir Türkiye anlattınız. Oysa gerçek Türkiye bu değil. Atadığınız kadrolar, bence en tehlikeli olanlar onlar. İnsanların içini kan doldurdunuz.

Ben cezaevinde yatarken, sayın cumhurbaşkanımız başbakan olduğu dönemde ben ona ‘Bir gün Türk-İslam birliği kurulacak’ diye dua ediyordum. Biz bu itikat üzereyiz. Siz, ‘kral dairelerinde alemlere akalım.’ Siz Pelikancılar, derin devletimizin başıyla iş tuttuğunuz için yenileceksiniz.”

İHA hibe edildiği iddiası

Videodaki bir diğer iddia ise Sedat Peker’in Türkiye’ye getirilmesi karşılığında Fas’a İHA hibe edildiği yönünde oldu. Peker, “Allah’tan Fas kralı namuslu adam. Babasından gelen bir geleneği varmış, kendisine teslim olan kimseyi vermezmiş. Suudi Arabistan’dan gelenleri de vermiyormuş” dedi.

Barış Akademisyenleri’nin çocukları ve eşlerine özür

Peker ölümle tehdit ettiği ‘Barış Akademisyenleri’ hakkında şunları söyledi: “Bildiriyi okudum, baktım ya bu bildiri resmen terör örgütünün olduğu bu ülkede, her yerde bombalar patlıyor, öyle bir zamanda yayınladılar ki benim okuduğumdan anladığım terör örgütlerin nefes kazandırmak için. Barış akademisyenliği diye anlamadım. Terör örgütlerine direkt destek anladım. Benden özür dilememi bekliyorlarsa o zaman bir açıklama yapacaklar. İki satır yazı yazsınlar. ‘Biz kardeşim terör örgütüne destek için bunu yazmadık.’

O zaman ben normal özür de dilemeyeceğim ‘ya hayvanlık etmişiz hakkınızı helal edin’ diyeceğim. Dedim ki ‘Eğer ki bir gün bizim devletimizi bu terör örgütleri yıkmayı başarırlarsa, polis işlemez olur, askeriye işlemez olursa bakkal Ahmet, kasap Recep bunlar topraklarını korumak refleksiyle mücadeleye başlar’ dedim. Ve ‘Siz onlara destek olduğunuz için sizi bulurlar’ dedim. Sonuna da pimi çekilmiş bomba gibi olan o sözü ekledim. Kanlarınızla da ‘Duş alacaklar veya alacağız’ dedim. Yine söylüyorum. Hangi terör örgütüne kim destek verirse versin aynı itikat üzerindeyim ancak bu yazımdan dolayı çocukları eşleri korkmuş olabilir. Onlardan da özür diliyorum.”