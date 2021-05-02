‘Devlet büyükleri’ Peker’e teminat vermiş: Bana yapılanlar telafi edilecek

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, örgütüne yönelik operasyonu eski bakanlardan Mehmet Ağar ve Pelikancıların düzenlediğini öne sürerek, “Devlet büyüklerimiz, nisan ayında ülkede birçok şeyin değişeceği, bana yapılanların telafi edileceği söyledi” dedi.

9 Nisan’da ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘nitelikli yağma’, ‘gasp’, ‘rüşvet’, ‘yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ gibi birçok suça karıştığı belirlenen örgüt üyelerine operasyon düzenlenmiş, gözaltına alınan 49 kişiden 10’u tutuklanmıştı. Elebaşı olarak aranan Peker’in operasyondan önce yurt dışına kaçtığı ortaya çıkmıştı,

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‘Operasyonu derin devletimizin başı Mehmet Ağar yaptı’

Operasyondan sonra ilk kez konuşan Peker, “Şahsıma yapılan kanunsuzluklar” ifadesini kullanıp Ağar’ı ve Pelikancıları işaret etti: “Bana yapılan operasyon, derin devletimizin başı olarak görülen Mehmet Ağar ve Pelikancılar olarak adlandırılan grup tarafından organize edilmiştir. Basın ayağını Pelikancılar, düşünsenize Akit’ten Ulusal Gazeteye kadar yazı işleri müdürleriyle abi-kardeş gibi olduğumuz yerlere bile ‘suç örgütü’ olarak yazdırabilecek güçteler.”

Hükümete seslendi: Ya biz düşman mı olduk?

Gençlik yıllarından beri derin devletin içinde olduğunu söyleyen Peker, “ Bu ülkede birçok şeye şahit oldum ya da içindeydim zaten. Beni mi korkutacaksınız? Derin devlet, vay! Göreceğiz derinliğinizi” dedi.

Konuşmasında hükümete de seslendi Peker: “Ya biz düşman mı olduk? Biz düşmansak, düşman olduğumuzu bilelim! Hani bana haksızlık yapılmıştı? Ben yanlış anlamışım.”

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‘Kızımın bir damla gözyaşına dünyayı yakarım‘

Peker evde olmadığı bilindiği halde baskın yapılmasına da öfkelenmiş: “Ben kızımın bir damla gözyaşına dünyayı yakarım. Bu dünyayı vallahi yakacağım billahi yakacağım. Eşim avukat olmasına rağmen özellikle seçilmiş iki özel harekatçı eşim kapıyı açınca duvara itiyorlar. Kızımın odasına uzun namlulu silahlarla giriyorlar. Buna Mehmet Ağar polisliği denir.”

‘Devlet büyükleri bana yapılan haksızlıkları telafi edeceklerini söyledi’

Bugüne kadar sessizliğinin nedeni ise şu ifadelerle açıkladı Peker: “Kıymetli dostlarım, bildiğiniz üzere takriben bir senedir içinde bulunduğum şartlarla ilgili bir paylaşım yapmadım. Bunun sebebi devlet büyüklerimizin içinde bulunduğumuz nisan ayında ülkede birçok şeyin değişeceğini, bana yapılan haksızlıkların ise telafi edilerek Türkiye’ye davet edileceğimi söylemeleriydi. Kamuoyunda derin devlet başı olarak simgelenen Mehmet Ağar ve Pelikancılar olarak bilinen grup, bazı güç odakları için şahsıma yapılan kanunsuzlukların taşeronluğunu yaptılar. Üç ay içinde 12 tane video çekerek yaşanılanları sizlerle paylaşacağım. Geçmişte yaşanan ve gelecekte yaşanacak olan olayların sizin hakemliğinizde gelişmesinin en adil davranış olacağına inanıyorum.”