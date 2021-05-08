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Yaramazlara biraz batar!

Sedat Peker AKP’li Ağar’ı işaret etmişti: Kaharman’ın ölümü neden kovuşturulmadı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in, AKP Elazığ Milletvekili Tolga Ağar’ı ilişkilendirdiği Kazakistan uyruklu Yeldana Kaharman’ın ölümüyle ilgili Elazığ başsavcılığı açıklama yaptı.

Elazığ’da Kanal 23 TV’de sunuculuk yapan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Kazakistanlı Yeldana Kaharman, Mart 2019’da kendi evinde ölü bulunmuştu.

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Peker, şebekesine yönelik operasyonun ardından çektiği ikinci videoda eski içişleri bakanı Mehmet Ağar’ın oğlu Tolga Ağar’ın, tecavüze uğradığını öne sürdükten sonra ölü bulunan Kaharman’la bağlantısı olduğunu iddia ederek şu ifadeleri kullanmıştı: “Bir tane kızcağız var, Kırgız ya da Kazak uyruklu. Kızcağız jandarmaya gidiyor, ‘Tolga Ağar bana tecavüz etti’ diye. Kız şikayet ediyor. Daha sonra helikopterle gelip bu kardeşi babası aldırıyor. Kız ertesi gün ölü bulunuyor. Orada bir garipçeğiz öldü, herkes biliyor kimse sesini açmıyor.”

Elazığ başsavcılığı ‘kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla’ yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Olayla ilgili cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan olay yeri incelemesi, ölü muayene ve otopsi işlemi ve dinlenen tanık beyanları sonucunda müteveffa Y.K.’nin asıya bağlı gelişen asfiksi sebebiyle vefat ettiği, müteveffayı intihara azmettiren, teşvik eden, intihar kararını kuvvetlendiren veya intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kimsenin bulunmadığı tespit edilerek 16 Ekim 2019 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği anlaşılmıştır.

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