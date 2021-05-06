Jandarma, Peker’in ‘Kaharman açıklaması’nı yalanladı: Gerçek dışı

Jandarma Genel Komutanlığı, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ‘tecavüze uğrayan Yeldana Kaharman’ın, Jandarma’ya başvurması sonrası helikopterle alındığı’ iddiasını yalandı.

Peker, şebekesine yönelik operasyonun ardından çektiği ikinci videoda eski içişleri bakanı Mehmet Ağar’ın oğlu AKP Elazığ Milletvekili Tolga Ağar’ı, tecavüze uğradığını öne sürdükten sonra ölüsü bulunan Kaharman’la ilişkilendirmişti.

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Yeldana Kaharman, Elazığ’da Mart 2019’da ölü bulunmuştu.

Jandarma Genel Komutanlığı’nın açıklamasında şunlar kaydedildi: “1. Suç örgütü lideri ve halen yurt dışında kaçak olarak bulunan S.P. isimli şahsın sosyal medya hesaplarından 06 Mayıs 2021 günü yayımlanan videolar ile bazı internet sitelerinde; ‘Yeldana Kaharman isimli Kırgız ya da Kazak Uyruklu bir kadının Jandarmaya giderek Tolga Ağar’ı şikayet ettiği, daha sonra kadının helikopterle aldırıldığı, ertesi gün ise ölü bulunduğu’ şeklinde haberler yer almıştır.

2. Yeldana Kaharman isimli kadının, Jandarmaya herhangi bir müracaatının kesinlikle söz konusu olmadığı gibi, helikopterle aldırılması iddiası da tamamen gerçek dışıdır.”