Diken

Yaramazlara biraz batar!

Peker’den 6’ncı video: Parça parça koparacağım; konuk oyuncu Demirören

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, “Zaferin büyüklüğü mücadelenin zorluğuyla ölçülür” başlığıyla 6’ncı videosunu da yayınladı. Bir buçuk senedir ‘sıkıntılar’ yaşadığını, ‘acılar çektiğini’ ifade eden Peker, “Parça parça koparacağım, canlarını yakacağım, onları vallahi mahvedeceğim” dedi.

Peker, örgütüne yönelik Türkiye’de düzenlenen operasyonun ardından, yurt dışındaki evinden video çekerek sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başlamıştı. Peker, Yeldana Kaharman’ın ölümü, Bodrum Marina’nın el değiştirmesi ve diğer konularla ilgili çeşitli iddialar dile getirmişti. 5’inci videosunu da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Her hafta canını bir kere yakacağım” diyerek çeşitli iddialar paylaşan Peker “Savcılar harekete geçerse tüm anlattıklarım bir hafta içinde delillenirdemişti.

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“Bu işler nasıl başladı” diye soranlara ABD’li Michael Rubin’ın bir yazısıyla ‘fitilin ateşlendiğini’ belirterek cevap veren Peker, yazıda, “Sedat Peker etki alanını bu şekilde geliştirmeye devam ederse, PanTürkizm görüşüne sahip bu kişi bu şekilde güçlenmeye devam ederse, Tayyip Erdoğan sonrası oraya simge birinin seçilmesini sağlar. Arka perdeden de ülkeyi o yönetir” dendiğini söyledi.

Peker şöyle devam etti: “Buna inanan ruh hastaları oldu, işin kötü yanı bizim arkadaşlarımız da gururlandılar, ‘Artık seni dünyada insanlar daha iyi anlayacak, konumunu anlayacaklar’ dediler. Dedim ki, ‘Bu tuzak, bize tuzak kurdular.’ ‘Tayyip Erdoğan sonrasına kimin planları varsa bizi mahvedecekler’ dedim.”

Suç örgütü lideri, ‘Tayyip Erdoğan sonrasına kimin planları varsa bizi mahvedecekler’ diye düşündüğünü ifade etti.

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‘İkinci kırılma noktası’nı ise şöyle anlattı: “Elazığ’da şehit aileleri beni davet etti, miting yapacağız. Kasımpaşa’da binlerce kişinin katıldığı iftardayız, Mehmet bey beni aradı, hangi Mehmet, derin Mehmet… Bugün farkındaysanız yoklama yapmadım, çünkü derin Mehmet ve arkadaşlarının ameliyat olduğunu öğrendim. O yüzden ameliyat olduğu için iyileşene kadar makara yapmayacağım. Müsaade ederseniz bir yoklama yapmak istiyorum. Süslü Sülüman ve saz arkadaşları orda mısınız? Bir de konuk bir oyuncu alacağız, Demirören var, Yıldırım Demirören. Ancak ona da bir isim vereceğim çünkü o isme layık değil.”

‘Pelikancıları’ unutmadığını ancak bu dönem ‘Soylu’ya taktığını’ belirten Peker, “Benim dönüşümü yaktın” dedi.

Peker’in anlattıklarından satır başları şöyle:

  • Hürriyet’i ben bastırttım. Ben gönderdim. Milletvekili söyledi rica etti böyle böyle. Aydın Doğan yaşlı adam, bir taraftan ölüm korkusu sardı, bir yandan mahkemeler, ben ölürüm çocuklarıma dert kalmasın, hoop. Lan senin oturduğun koltukta benim emeğim var ulan. Pambukören seni elime aldım. Seni adım adım takip edeceğim, Azerbaycan, her şeyi.
  • Biz 20 yıldır ‘Ağabey’ diyoruz Tayyip ağabeye. Ben cezaevinde yatarken kendisiyle tanıştım, ziyaretine gittim, yanımda spor kulübü ikinci başkanı, yanımda milletvekili getirdim, destek olmak için gittim. Oraya gittiğim için Yılmaz ailesinin hedefine oturdum, bütün düzenim bozuldu cezaevine yolladılar. Ben o yaşlarda da Tayyip ağabeye sevgi saygı besleyen birisiyim.
  • Bir gün Tayyip ağabey görecek, uluslararası ölçekte suç örgütleri var, ahtapot gibi Türkiye’yi sarmışlar. Çevresini saranları budayacağına inanıyorum ben.
  • Ben bu atağı yapınca süslü Süleyman ve ekibi 613 kişiye dinleme kararı çıkardı. Bir organizasyon içindeler.
  • Dünyanın en büyük uyuşturucu operasyonu diye bir operasyon yaptın ya, bir buçuk sene önce, gazetelerde herkesi inandırdınız, dünyanın en büyük uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu olmaz mı? Nerede bu uyuşturucu? O operasyonda Nevzat Kaya diye bir şahıs var. Yeniköy Motors’un sahibi. Operasyondan 10 gün öncesine kadar, kendi bindiği arabada, Süleyman Soylu’nun oğlunun ihtisaslı plakası var, yani emniyetten geçer, oradan geçer buradan geçer. Ayrıcalıklı benim gibi. Benim de ayrıcalığım vardı elimden aldılar. Oğlu Engin operasyondan önce gidiyor, operasyon olacak, bu ihtisası iptal etmemiz lazım. İki, telefon irtibatları Engin’le ne zaman kesildi, 10 gün önce. Engin buna diyor ki 5 milyon dolar verirsen seni bu dosyanın içinden çıkarabiliriz. Tamam diyor. Operasyon oluyor bunu da alıyorlar. O olayda yüzlerce kişi gözaltına alındı, hiçbirinin Ankara ile ilgisi yok. Bir buçuk sene geçti niye dava yok? Oğlun Engin sanıkların hepsini eliyorlar, kesiyorlar milletin parasını.
  • Daha kırmızı bülten çıkaramadınız.
  • Seni kesin tutuklayacaklar Pambuk, Sülü seni de tutuklayacaklar.
  • Hani asacaktın kendini?
  • Bu İbrahim Kalın’ı takip ettiriyor.

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