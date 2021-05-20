Peker’den 6’ncı video: Parça parça koparacağım; konuk oyuncu Demirören

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, “Zaferin büyüklüğü mücadelenin zorluğuyla ölçülür” başlığıyla 6’ncı videosunu da yayınladı. Bir buçuk senedir ‘sıkıntılar’ yaşadığını, ‘acılar çektiğini’ ifade eden Peker, “Parça parça koparacağım, canlarını yakacağım, onları vallahi mahvedeceğim” dedi.

Peker, örgütüne yönelik Türkiye’de düzenlenen operasyonun ardından, yurt dışındaki evinden video çekerek sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başlamıştı. Peker, Yeldana Kaharman’ın ölümü, Bodrum Marina’nın el değiştirmesi ve diğer konularla ilgili çeşitli iddialar dile getirmişti. 5’inci videosunu da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Her hafta canını bir kere yakacağım” diyerek çeşitli iddialar paylaşan Peker “Savcılar harekete geçerse tüm anlattıklarım bir hafta içinde delillenir” demişti.

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“Bu işler nasıl başladı” diye soranlara ABD’li Michael Rubin’ın bir yazısıyla ‘fitilin ateşlendiğini’ belirterek cevap veren Peker, yazıda, “Sedat Peker etki alanını bu şekilde geliştirmeye devam ederse, PanTürkizm görüşüne sahip bu kişi bu şekilde güçlenmeye devam ederse, Tayyip Erdoğan sonrası oraya simge birinin seçilmesini sağlar. Arka perdeden de ülkeyi o yönetir” dendiğini söyledi.

Peker şöyle devam etti: “Buna inanan ruh hastaları oldu, işin kötü yanı bizim arkadaşlarımız da gururlandılar, ‘Artık seni dünyada insanlar daha iyi anlayacak, konumunu anlayacaklar’ dediler. Dedim ki, ‘Bu tuzak, bize tuzak kurdular.’ ‘Tayyip Erdoğan sonrasına kimin planları varsa bizi mahvedecekler’ dedim.”

Suç örgütü lideri, ‘Tayyip Erdoğan sonrasına kimin planları varsa bizi mahvedecekler’ diye düşündüğünü ifade etti.

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‘İkinci kırılma noktası’nı ise şöyle anlattı: “Elazığ’da şehit aileleri beni davet etti, miting yapacağız. Kasımpaşa’da binlerce kişinin katıldığı iftardayız, Mehmet bey beni aradı, hangi Mehmet, derin Mehmet… Bugün farkındaysanız yoklama yapmadım, çünkü derin Mehmet ve arkadaşlarının ameliyat olduğunu öğrendim. O yüzden ameliyat olduğu için iyileşene kadar makara yapmayacağım. Müsaade ederseniz bir yoklama yapmak istiyorum. Süslü Sülüman ve saz arkadaşları orda mısınız? Bir de konuk bir oyuncu alacağız, Demirören var, Yıldırım Demirören. Ancak ona da bir isim vereceğim çünkü o isme layık değil.”

‘Pelikancıları’ unutmadığını ancak bu dönem ‘Soylu’ya taktığını’ belirten Peker, “Benim dönüşümü yaktın” dedi.

Peker’in anlattıklarından satır başları şöyle: