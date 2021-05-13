Soylu, Peker’i mahkemeye veriyor

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendisine “Hakkında dosya hazırlıyorlar” dediğini öne sürdü. Soylu ise bunu yalanlayarak, Peker’e yönelik operasyonda kendisinin katkısı olduğunu ifade etti.

Fotoğraf: AA

Peker, örgütüne yönelik Türkiye’de düzenlenen operasyonun ardından, yurt dışındaki evinden video çekerek sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başlamıştı. Peker, Yeldana Kaharman’ın ölümü, Bodrum Marina’nın el değiştirmesi ve diğer konularla ilgili çeşitli iddialar dile getirmişti.

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4’üncü videosunda içişleri bakanının kendisine Twitter üzerinden “Pislik mafya” ve suç örgütü dediğini aktaran Peker, Soylu’ya “Temiz Süleyman” diye seslendi.

Peker, “Namus sahibiysen konuş ya… Berat beye (eski bakan Berat Albayrak’ı kastediyor) sen beni düşman etmedin mi?” ifadesini kullandı.

Peker, şöyle devam etti: “Benim akrabam gelip ‘Reis’in kulağına bir şeyler geliyor, İstanbul’da sorunlar var’ dediğinde, ‘İstanbul’u ben yönetmiyorum, Berat yönetiyor’ dedin mi, demedin mi? ‘Benim İstanbul’da yetkim yok, o yaptırıyor her şeyi’ dedin mi demedin mi? ‘Sedat Peker’e dosya hazırlıyorlar. Ben tehlikeli bir durum olursa haber vereceğim’ demedin mi?”

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‘Koruma süresini uzattı’

Peker, Soylu’nun kendisine koruma polisi verdiğini, süresinin de uzatıldığını aktardı. Peker şunları kaydetti: “Bizi temiz Süleyman’ın istifa olayı var ya… Bir gün evvel robot hesaplardan tweetler hazırladı, o bir milyon 300 bin tweet var ya… Sen de biliyorsun, benim kardeşim gibi o çocukların hepsi, benim destek olduğum haber portalları da sana destek oldular.”

Mahkemeye veriyor

Twitter hesabından açıklama yayınlayan Soylu ise adını anmadığı Peker’e “Birilerinin elinde operasyon elemanı olan mafya pisliği” dedi.

İçişleri bakanı, iddiaları yalanlayarak, Peker’i mahkemeye vereceğini aktardı. Soylu, “Sen de operasyon faresi gibi kaçma, ülkene gel, adalete teslim ol” diye konuştu.

Bakan, Peker’le şimdiye kadar hiç temasının olmadığını dile getirdi.