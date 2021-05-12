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Yaramazlara biraz batar!

Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Cemil Çiçek: Savcılar iddiaları araştırmalı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarının araştırılması için savcılara çağrı yaptı.

Peker, videoları sosyal medya hesabından yayınlıyor.

Peker, kendisine yönelik Türkiye’de düzenlenen operasyonun ardından, yurt dışındaki evinden video çekerek sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başlamıştı. Peker, Yeldana Kaharman’ın ölümü, Bodrum Marina’nın el değiştirmesi ve diğer konularla ilgili çeşitli iddiaları dile getirmişti.

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DW Türkçe’den Değer Akal’a konuşan Çiçek, ‘iddiaların binde biri bile doğruysa’ felaket ve sıkıntı olduğunu belirterek “Binde birken önünü alamazsanız, bu yüzde bir, sonra onda bir olur sonra bir bakarsınız ki bütün vücudu kaplamış” dedi.

Çiçek, “Türkiye bu konuda yeteri kadar geçmişte tecrübe sahibi oldu. Gerekli ders çıkartılarak gereğinin yapılması lazım” ifadesini kullandı.

Adalet bakanlığı da yapan Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Videoları seyreden, gazetede okuyan ilgili savcı ya da savcıların harekete geçip gereğini yapmaları lazım. Devlete güveni sağlamak açısından bu gereklidir. Bu boyuttaki iddiaları savcılar araştıracak, gerçek neyse ortaya çıkartacaktır. Suç teşkil eden bir şey varsa, evvela yargı makamlarının harekete geçmesi lazım.

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Bu bahsedilen konular şikayete bağlı suçlar değil. Ceza hukukumuzda şikayete bağlı suçların sayısı Avrupa Birliği süreciyle alakalı olarak azaltılmıştır. Savcılar, bu iddialar hakkında haberdar oldukları an itibariyle, bu iddialarla ilgili soruşturma başlatmaları gerekiyor. Basında yeteri kadar yer buldu, görmüşlerdir… Suç varsa iddianame tanzim edilir, suç yoksa takipsizlik kararı verir. İddialar doğru değilse de elbette biz gereğinin yapıldığını görür, ‘Yalanmış esası yokmuş’ deriz. Ama yargının görevini yerine getirmesi gerekir.”

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