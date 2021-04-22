Borsa İstanbul’da bir buçuk yıl sonra bir ilk: Halka arz edilen hisse çakıldı

Borsa İstanbul’da Merkez Bankası başkanının görevden alınması sonrası başlayan kan kaybı sürüyor. Bir buçuk yıl sonra ilk kez, halka arz edilen bir şirketin hissesi ilk gün arz fiyatının altına geriledi.

Fotoğraf: Reuters

GWIND koduyla bugün işlem görmeye başlayan Galata Wind hisseleri, saat 10:00 itibariyle yüzde 6 düşüşle 4,75 seviyesine indi ve devre kesici devreye girdi.

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Rüzgar bu kez tersten esti

Borsa İstanbul’da halka arz edilen hisseler ilk işlem günü son bir buçuk yıldır tavan fiyatla karşılıyordu.

Devre kesicinin ardından başlayan işlemlerde Galata Wind hisseleri gelen alımlarla yüzde 10’a yakın prim yaptı ve halka arz fiyatını yeniden aşmayı başardı.

GWIND, saat 12:02 itibariyle 5,56 lirayla tavan fiyattan işlem görüyor.

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İyimser bir havanın oluşması için beklenen 1400 puanlık rakama bir türlü ulaşamayan Borsa İstanbul, kırılması daha da kötü sonuçlar doğurabilecek 1300 puanlık alt desteğin hemen üzerinde duruyor.