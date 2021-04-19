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Yaramazlara biraz batar!

Son yılların en büyük halka arzlarından biri: Yüzde 24’ü yurt dışına satıldı

Son yılların en büyük halka arzlarından Galata Wind Enerji’nin ihraç edilen hisselerine yaklaşık yedi kat talep geldi. Halka arz edilen hisselerin yüzde dörtte biri yabancı kurumsal yatırımcılara gitti.

Borsa İstanbul (Fotoğraf: Reuters)

Galata Wind Enerji, bugün başlayacak Aydem Yenilenebilir Enerji’yle birlikte 2018 yılından bu yana yapılan en büyük halka arz. İki şirket de yabancı ve yerli yatırımcı iştahı açısından yakından izleniyor.

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Galata Wind’in halka arzında 26.7 milyon lira nominal değerli ek satış olmak üzere sermayenin yüzde 30’una denk gelen 160.4 milyon lira nominal değerli hisse, hisse başı 5.06 liradan halka arz edildi. Halka arz büyüklüğü 811.8 milyon lira oldu.

Garanti Yatırım tarafından pazar gecesi Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre hisselerin yüzde 24.4’ü yurt dışı, yüzde 26.7’si yurt içi kurumsal yatırımcılara satıldı. En yoğun talep yurt içi kurumsal yatırımcılardan geldi.

Hisselerin yüzde 5’inden fazlasını Goldman Sachs ve Norges Bank Investment Management aldı. Goldman Sachs sermayenin yüzde 1.5’i, Norges Bank ise yüzde 1.8’i kadar hisse aldı.

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Payların geri kalanları ise yurt içi bireysel ve çalışanlardan oluşan yatırımcılara satıldı. Toplam talep 1.1 milyar lirayla halka arz edilen hisselerin 6.7 katı seviyesinde kaydedildi.

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